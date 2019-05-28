【短腿女孩】Jenn Im 155cm的四個顯高穿搭：穿對色系效果超好

每個女孩的夢想，除了一整間用之不盡、取之不竭的夢幻試衣間以外，更想要的就是能夠撐起各類迷人單品的好比例了吧！ 不奢求模特般的九頭身與前凸後翹，只希望有著任何單品都破壞不了的好比例，可惜人生不如意十之八九，低頭看看自己的小短腿像是看到小柯基，但除了望腿興嘆，你也可以善用穿搭成為Afghan Hound！我們整理了哈比人必看的全方位穿搭指南，一起認真熟讀吧！

1. 後面的朋友，讓我看到你的腰！

甚麼話都先別說，短腿女孩打造黃金比例第一件事情：把你的腰線劃分出來！先用腰線劃分出上三下七的比例，逆天長腿就成功一半了！電影《歌舞青春》女主角Vanessa跟YouTuber Jenn雖然都是小個子，但穿搭拿捏十分恰當，視覺高度至少160 CM UP，其中一招就是用高腰單品、腰帶來劃分腰線，紮衣服及短版上衣也是好方法，不但強調了腰部最細的部分來顯瘦，更讓她們具有高挑名模的氣勢！

+ 4 + 3 + 2

2. 短腿女孩 Give me more！

第二個重點就是露，不要對短腿沒自信把雙腿包緊緊，首先腳踝是關鍵部位，不論長褲長裙、寬褲還是窄管褲，一律露出你的腳踝就對了，腳踝是雙腿最細的地方，露出它除了會顯瘦也有顯高的神秘力量。

+ 3 + 2

3. 鞋款挑選法則

大家都知道高跟鞋能讓你顯高，像矮個子美女宋慧喬就是高跟鞋愛好者，但其實想穿平底鞋也不是不可以，可以挑選窄版、尖頭，或是能夠露出腳背肌膚的鞋款，都可以讓腿部有延伸的效果，不用墊腳就讓雙腿立刻視覺狂+3cm！

+ 5 + 4 + 3

4. 同色系拉長身形

全身穿同色系可以有效將身形有拉長的感覺，也能模糊比例不佳的問題。

+ 6 + 5 + 4

結語： 搭編覺得短腿女孩只要把腰線劃分好比例就贏一半了！而且有很多方式可以讓視覺拉長，相較於其他身材煩惱算是好解決的，所以短腿女孩別自卑，懂得善用穿搭打造九頭身，用林強精神昂首闊步向前行！

延伸閱讀：

長腿女神不是人人能當，短腿悲劇4大「NG致命服」千萬別碰！

五五身又怎樣？「絕對不要讓別人否定你的價值！」謙遜的自信才是穿搭成功的重點！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】