「啤梨型身材」的穿搭秘訣：靠挺身的布料、浮誇的長裙轉移視線

過往搭配分享了不少針對梨型身材女孩的穿搭主題都吸引了大家的關注，相信大家除了想知道時下最 in 的流行穿搭外，也很在意該怎麼穿出最修飾身材的造型，今天搭編不藏私要再分享幾個修身的穿搭秘訣，像我們這樣平凡的女孩該怎麼運用有限的身材穿出最突出的搭配呢？

【 A 字短裙】

相信不少讀者都和搭編一樣是需長時間坐辦公室的女孩，讓我們最沒自信的莫過於久坐導致的寬臀及馬鞍肉，這時候只要選擇不貼臀設計的裙子其實都可以達到修飾效果。如果是小個子女孩的話搭編最推薦穿 A 字短裙，除了修飾臀部外也會有比例拉長、視覺增高的效果。

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【有點浮誇的長裙】

有在追隨韓國春搭的女孩應該會發現春季出了不少長裙，畢竟在早晚溫差大的春季要穿著短裙還稍嫌早，長裙會是不少少女在春季的選擇，這時候梨型女孩除了避開會貼臀的針織、棉布料外，其實可以嘗試看看造型十足的皺皺裙、百褶裙、蛋糕裙...等，能讓注意力轉移，讓焦點集中在單品設計上，尤其是皺皺裙更是這季不可或缺的單品之一。

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【硬挺的卡其布料】

如果是害羞不習慣露腿的女孩也有不少長裙可以選擇，像是較硬挺的卡其布料最能修飾臀部線條，除了修身效果第一外，也是很常在日本雜誌中看到的萬年百搭單品之一。另外像是歐膩選擇的卡其連身裙有腰帶設計的小巧思，在視覺上達到整體比例拉長的效果，相當適合嬌小個子的女孩。

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【飄逸感洋裝】

酪梨型女孩最好的朋友還有飄逸裙擺的洋裝，其實也是搭編自己私心最愛的穿搭，除了出門不用煩惱該怎麼做搭配外，整體穿衣舒適度也是大大提升。像是有點小百褶造型的雪紡洋裝，飄逸感十足且不貼臀的設計相當適合梨型女孩。

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結語： 在這邊分享了幾個適合梨型女孩的穿搭，讓可愛的梨女孩在成功打擊肥臀和馬鞍肉前，一樣可以打造自我的時尚穿衣風格唷！

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