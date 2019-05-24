【CELINE】PVC袋已OUT！今個夏季CELINE的藤袋系列將成大熱款式？

上星期日香港溫度竟上升至33度！就算有多不捨秋冬時節，也不得不承認夏天真的來了，美美的秋冬衣服只能收進衣櫥櫃內。

CELINE今個夏季竟出乎預料地推出藤編袋！（圖片來源：ig@celine）

每逢炎夏，少不了會入手背心、泳衣、麻質衫褲，以及幾個夏日感十足的手袋。去年踏入春夏季節，感覺清涼的PVC熱潮席捲整個時尚圈。特別是Céline於2018年推出的PVC透明塑料購物袋，更是一推出便被搶購一空，每個潮人至少擁有一個。

當大家以為Hedi slimane會照辦煮碗，又或繼續我行我素地大推皮袋時，CELINE今個夏季竟出乎預料地推出藤編袋！

去年Céline推出PVC透明塑料購物袋：

+ 11 + 10 + 9

講起藤袋，不少人馬上會聯想到Loewe的藤袋吧。大概誰也沒想到CELINE都會推出藤編袋，筆者亦然，當看到圖片時，內心亦不禁高呼一句：「竟然！」今季藤袋大熱，未知大家看完CELINE的藤袋後會不會心動入手一個呢？

Loewe近年除了以大地色系皮革配襯藤編之外，亦先後推出的多款配色皮革藤編袋，將奢華與休閒完美結合，徹底攻陷女生的心。CELINE推出的BASKET系列共有五款手袋，全以傳統手法手工製作，頂部的手柄位置加入了小牛皮工藝細節，風格偏向休閒型格。

CELINE BASKET系列一覽（更有手袋定價可供參考）：

不少女生都覺得藤袋難登大雅之堂，就算買都只會入手廉價貨色。然而，只要配襯得宜，藤袋亦可展現率性又時尚的美感，當年時尚icon Jane Birkin就最愛使用藤袋，甚至帶上藤袋出席各種派對、宴會，頒獎典禮呢！不知道大家看完CELINE最新BASKET系列之後，會不會心動入手一個？

延伸閱讀：

【CHANEL】老佛爺接班人Virginie Viard首個系列 俐落又有玩味

【My Choice】小資女福音：4位數入手Tiffany & Co.最新首飾！

【CHANEL】極高話題性！必搶最新限量版Chanel女士筆跡粉餅！