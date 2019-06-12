【澳洲品牌】澳洲沒時尚？這五個精緻簡約的人氣品牌會令你改觀

不知是否先入為主，當大家想到澳洲，只會想起精美的咖啡廳、海鮮大餐與可愛的動物，絕對聯想不到時尚，彷彿澳洲與時尚扯不上關係，頂多想到 Cotton On，不過如果你還是這樣想，就大錯特錯了。

牠，就是你對澳洲的印象了嗎？（GettyImage）

其實現時澳洲也有不少精緻的時裝品牌，不論是充滿夏日風情，還是簡約的法式時尚，都能在澳洲找到。來讓我們為你介紹 5 個澳洲的人氣小眾品牌吧。

1. Aje

假如你喜歡簡約的優雅時尚，這些希望你一定會愛上 Aje 這個品牌，由兩位設計師兼好友 Adrian Norris 和 Edwina Robinson 共同創立的，設計風格是走輕鬆的華麗，遊走幹練的現代女人與法式的優雅之間。設計師把經典與狂野，強勢與溫柔融合在一起，同時採用奢華材料與裝飾，設計出給帶點高街帥氣，而且剪裁相當能展現女性美好，每件衣服都十分顯瘦，難怪擁有這麼多明星粉絲。

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2. Maurie and Eve

Maurie & Eve 這個澳洲品牌很受當地人喜愛，同時也深受多位博主青睞，品牌的設計簡約以及充滿女人味，部份剪裁也是恰到好處的性感，融合了慵懶和性感兩個特質，隨便穿穿，就能恰當地展露女性的魅力，又不失時尚度，而且十分舒適，大多數都是採用針織、棉麻等布料，亦非常容易搭配，是一個極有個性的品牌 。

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3. Sir The Label

品牌的宗旨是為現代女性提供極簡的時尚，同時為讓女生展最迷人的姿態。可以說是一個優雅與簡約的代名詞，品牌致力於創造簡單不複雜的優雅衣服，多採用柔軟的布質，如透膚的紗料和亞麻質，劃出俐落且溫婉的感覺，展現出女性最迷人的柔情，很適合自信與自然的女生。不需要過多的裝飾，就能出不浮誇的女性美。

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4. Bec & Bridge

Bec & Bridge是有一對好朋友 Becky Cooper 和 Bridget Yorston共同組合創立，服飾偏向休閒的衣服與派對衣著為主，設計簡單，線條直接，但善於運用不同的圖案與鮮豔的色彩，點綴你平凡的日常，十分適合熱情奔放與喜歡性感路線的女生。就連 Kendall Jenner、Bella Hadid 也曾多次穿著Bec & Bridge 的衣服，可見它是人氣極高的品牌吧。

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5. Posse

假如你喜歡復古法式的優雅，Posse 一定不會令你失望，簡約的設計中帶點清雅，同時舒適的棉麻布質與充滿溫柔女人味的法式剪裁，如麻布小洋裝、格紋單品、蝴蝶綁結上衣，每一套都充滿著濃濃的法式小風情，而且十分合適夏天。

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澳洲的時尚，雖然沒有米蘭的奢華、紐約的新潮、但卻有一份舒適且青春活力的獨特美。下次去澳洲，不妨去逛逛街，也許會令澳洲的獨有的時尚感。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】