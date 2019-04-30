【平價版Chanel】開架品牌與Chanel同廠生產　價錢只售三分之一

法式女生自帶著自信與從容，以輕薄透亮的妝容展示優雅一面，要化出法式女生的迷人氣質，你一定要認識這個與Chanel同廠生產，然而價錢只是其三分之一的法國開架品牌。

Bourjois與Chanel同廠生產，然而價錢只是其三分之一。(IG_bourjois_uk)

法國開架品牌Bourjois被喻為平價版Chanel，品牌於1863年在巴黎成立，歷史悠久，最初只為巴黎歌劇院的女演員所用，1920年代更是當時法國最有名氣的美妝品牌。細看Bourjois的胭脂與眼影，除了包裝上的分別外，配色與外表其實與Chanel的彩妝品十分相似。Bourjois與Chanel的彩妝品如此相似，原因是這兩個品牌先後成為了Ernest Wertheimer家族的商業伙伴，曾經同廠生產，配方一直沿用至今。

Bourjois的彩妝品雖然沒有華麗的包裝，但勝在價格親民且實用性高，以下的明星產品更大受美妝Youtuber與網民推薦。

烘焙胭脂：與Chanel同款 特別製作方法使胭脂的質感更透薄自然

Bourjois的胭脂與Chanel一樣，同是以烘焙方式處理（$118）（IG_bourjois_uk）

乍看Bourjois與Chanel的胭脂確是相似，圓拱型設計帶細緻的珠光感，同是以烘焙方式處理，去除胭脂的水分後，胭脂的質感會更透薄自然，而且色澤持久。與Chanel的胭脂一樣，以烘焙方法製成的胭脂，表面會出現一層光澤，使用前先以紙巾輕抹，便可以得到更透亮的好氣息。

皮膚白皙的女生基本上可以配搭任何顏色的胭脂，而帶橙調的蜜桃色的胭脂則適合普遍的亞洲女生，輕易打造出平易近人的好氣息。如果想突顯溫柔感覺，可將粉紅色和蜜桃色混合使用，營造出柔和而且能提亮膚色的效果。

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粉底液：打造法國女生的透薄底妝

Bourjois的粉底液質感透薄,不泛油光適合夏天使用。（IG_bourjois_uk）

Bourjois的粉底液質感透薄，分別為適合乾性皮膚的Healthy Mix Serum Foundation（保濕果療精華啫喱）適合混合性皮膚的Healthy Mix Foundation（果療水亮粉底）。粉底液的遮瑕度不算高，能遮蓋肌膚上的小瑕疵，呈現出自然偏霧面的妝感，不泛油光適合夏天使用。Bourjois的粉底液貫徹法國女生的風格：不過份修容，美得隨性不浮誇。

唇釉：持久鎖色 媲美Giorgio Armani 唇釉

Bourjois Rouge Edition Velvet Liquid Lipstick質感滋潤不易脫色（$148）（IG_bourjois_uk）

Lipstick都能滿足你的要求。經典的紅唇妝容充滿女人味，也是法國女生自信的象徵，染唇液的質地令唇妝不易脫色，色號03 Hot pepper為明亮的紅色，顏色鮮艷而且不顯黃。而色號07 Nude-ist是溫柔的乾燥玫瑰色，被視為Giorgio Armani #501的平價版。

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