【Jacquemus SS20】十周年回到發源地　薰衣草田時裝騷的詩情畫意

品牌主理人Simon Porte Jacquemus說：「我想要的東西都是很有詩意的。」他特意將SS20這場時裝騷安排在南法普羅旺斯瓦朗索爾（Valensole）小鎮附近。 一望無際的薰衣草田，就如田園詩般的美景，殊不知原來場地只與設計師童年時家相距數英里，而最新系列同樣為品牌慶祝歩入十周年，並將一切回到起點。

Jacquemus SS20（網上圖片）

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Simon Porte Jacquemus成長於普羅旺斯，父母都是農民，而他更認為農民是最富有詩意的人，並極度痴迷於美麗。回到起點，場地不但有阿爾皮勒山脈的迷人背景，Jacquemus更於薰衣草田中放置了一條粉紅色長地氈，這個地方就像是明信片一樣，絕對能夠帶出南法的輕鬆夏日氣息。

Jacquemus十周年回到家郷普羅旺斯（網上圖片） 是次時裝騷首度男女裝同台，以「Le Coup De Soleil」為主題，來慶祝品牌十周年，不論男女裝設計都相當中性，更利用豐富色彩及印花圖案呈現夏日風情。該系列當中亦不少得早前受到熱捧的迷你手袋、大耳環及草袋等配飾，亦有新奇產品加盟如薰衣草香包、巨型Tote Bag及餅乾罐等。另外，Jacquemus更首次與Swarovski合作，為一系列服飾增添385,000顆水晶。

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Jacquemus SS20選擇回到起點，他於19歲時退學，雖只讀了數月時裝設計，卻單憑自學能力打入時裝界。品牌至今成立十周年，卻把這個紀念時刻留在家郷普羅旺斯，證明他仍是那個特立獨行的小伙子，從來都是不顧一切從人群中脫穎而出，更經常把家郷色彩融入自家品牌。

該品牌預計2019年銷售額將達到2,300萬至2,500萬歐元，基於一系列配飾單品受到關注及追捧，而近年品牌業績以爆炸式增長。現今的時裝界，要把設計師品牌做得成功並不容易，由鄉村生活投奔城市生活，亦經常多次表明熱愛家郷，他不但走出自己的路向，或許這一種反璞歸真的特質，則是我們欣賞他的地方。