【泳衣】30+中女泳裝兩難！如何「不賣肉」地展現性感嫵媚？

最近有朋友問了我一個頗為有趣的問題：有沒有不露肉的泳衣推介？ 不露肉？不如直接着T－shirt短褲？但經過她一番解釋，我終於明白了她、也許還有一眾中女心意：不露肉的意思不是真的不露肉，而是「不賣肉」。皆因市面上大多數的泳衣都只分兩大派系：一是可愛性感，不是圖案花俏就是款色誘人，大多數為「新鮮的肉」而設；另一種則是專業派系，為認真對待游泳的健兒（大媽？）而設。而踏入3字頭，不想與海灘上的美媚硬碰，卻又不至頹到要走大媽路線，就如這位朋友，則被卡在一個頗為尷尬的位置。

30+中女也可「不賣肉」地展現性感嫵媚 (圖片 : Anna Maria Blanco)

在網上進行了初步research，發現「不賣肉」的泳衣款式不易找，更別說氣質與時尚度了。好不容易找到3個合眼緣的品牌，卻發現要在香港買到都不是件容易事（直接網購大多不送亞洲區）。但身邊那位空姐朋友不就大派用場了嗎？只要途經歐美任何一個大城市，又多了一個舉手之勞。加上穿着到海灘撞款機率是零，麻煩一點都值得。

女強人型格｜Arket

而踏入3字頭，不想與海灘上的美媚硬碰，卻又不至頹到要走大媽路線，這些泳衣正是好選擇。(圖片: Arket)

兩年前面世的Arket是H&M旗下集團分支，走的是簡約、藝術氣質路線。最新推出的泳裝系列也貫穿極簡風格，款色一律以純色為主，無論是平口、露背的一件頭還是比堅利，線條清脆利落，假如你平日走的是女強人幹練風格，這些泳裝必得你心。

Arket的款色一律以純色為主。(圖片: Arket)

值得一提的是，Arket泳衣系列均用上回收再造物料Econyl，從世界各地收回被廢棄的尼龍再生而成，而尼龍是少數再造後質量得以保持的物料。又型又環保，何樂而不為。

www.arket.com

不騷的女人味｜Anna Maria Blanco

Anna Maria Blanco是來自意大利的新晉泳裝及內衣品牌。(圖片 : Anna Maria Blanco)

假如覺得Arket的風格「硬」了一點，個人強烈推介來自意大利的新晉泳裝／內衣品牌Anna Maria Blanco。與Arket一樣，全線設計只有純色，品牌的出色之處，在於剪裁。

品牌的出色之處在於剪裁。(圖片 : Anna Maria Blanco)

80年代高义設計、入膊小領口、特幼肩帶等等的小細節，用另一種方式塑造女性胴體，簡約得來十分性感嫵媚，卻絕無賣肉感覺，品牌主腦曾在不少意大利時尚品牌中擔任設計師，難怪作品難得地滲透時尚氣息。

www.annamariablanco.com

+ 9 + 8 + 7

可以mix＆match的文青氣質｜Nu Swim

來自紐約的Nu Swim又是平實好看之選。(圖片 : Nu Swim)

若覺得前兩個品牌對你來說「攻擊性」太強，大可以考慮來自紐約的Nu Swim。意外地，又是清一色純色設計，Nu Swim無論色調或剪裁，都比前兩個品牌隨意率性得多。

Nu Swim也是主打不花俏的純色設計。(圖片 : Nu Swim)

同樣喜歡使用回收物料，Nu Swim的作品利用海洋廢物回收而成的泳衣物料製作，除此之外，更加推出一系列適用於下水的純棉款色，平日可當正常內衣穿着，出發去海灘前打定底都不會焗到生熱痱；沒有陽光海灘的日子，更可用來日常穿搭mix＆match呢。

nu-swim.com