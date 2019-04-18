火紅程度直逼Gucci、Loewe！歐美時尚網店熱賣的5個獨立手袋品牌

不久前與大家分享過失落了CELINE後的dream bag選擇，沒想過得到身邊朋友的熱烈回響，而且意外地對其中一個推介的獨立品牌Wandler大感興趣。

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明白的，price point親民之餘，加上在香港算是少人認識，拎出街不會時時撞袋。麻煩的女人，要時尚又想要獨特個性，獨立品牌無疑令一眾女生們能夠魚與熊掌兼得。

有趣地，近年歐美時尚網店如Net－A－Porter、Farfetch等也開始打獨立手袋品牌的主意；而根據這些網站的時尚買手回報，這些品牌近幾季的銷量，竟直逼Gucci、Loewe等長期best seller，成為熱捧的單品。在「一街都係」之前，不如趁早入手吧！

Cult Gaia

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名字對你來說也許有點陌生，但成名作Gaia′s Ark你肯定見過。皆因幾季前此款式推出後，這個用竹子製成的船型手袋，馬上成為Instagram hit；來自美國西岸的Cult Gaia由是在歐美市場開始站穩陣腳，作品更從手袋延伸至服裝與配飾，但屬於品牌命脈的手袋始終是其簽名作。

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貫徹其玩味風格，新一季的設計去得更盡：巨型形珠手袋、以mother of pearl製成的box clutch、串珠手提籃等等，老實說實用性欠奉，但搶眼造型肯定能為你的Instagram贏不少like。自問腳踏實地的你，卻不妨一試新作Astraea Bag，柔軟皮革加上不規剛造型的金屬手挽，絕對是夏天造型的恩物；與CELINE曾經推出的metal handle tote也有幾分相似的氣質。

+ 9 + 8 + 7

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Danse Lente

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從法文借來Dance slowly的意思，這個倫敦品牌可說是勢如破竹。去年被Net－A－Porter在Instagram上發掘後，銷售與注目度一直直線上昇。從當代建築取得設計靈感，Danse Lente的作品造型可說是別樹一格。

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獨特鮮艷的顏色配搭叫人找回內在的少女心之餘，另一重大賣點是其造型獨特的金屬、石器配件。成名作Phoebe的巨型金屬圈叫不少人愛不釋手，而水桶形的Lorna更是完全地俘虜了歐美女強人（出色的bucket bag是愈來愈難找呢）。

+ 4 + 3 + 2

Wandler

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上回提到來自荷蘭的Wandler，簡約當代氣質固然是其一大亮點，而品牌堅持於意大利工場人手質作每個手袋，即使是國際品牌都必未能擁有如斯的奢侈（許多made in Italy其實都只是將組件運到意大利「合體」……）

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理所當然，雖只是獨立品牌，作品卻擁有一線品牌的質量與氣質。優雅的Hortensia繼續成為品牌皇牌，低調實用的Luna也急起直追成為人氣單品；2019春夏更推出了粉色拚貼版本，一看心動。

+ 3 + 2

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Staud

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創辦於洛杉機的Staud，成名作故然是名為Shirley的PVC透明手袋；但除此之外，品牌其實還有許多簽名作：形狀如風琴的Hutton Bag、風靡IG的水桶Bissett、葫蘆形的Keaton、以及有如工具箱的Lincoln bag等。

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造型天馬行空可說是眾獨立品牌之冠，故也成為每季時裝周各時尚達人挽着出席騷場的首選。難得的是，出位造型背後的手工與用料絕無馬虎，從選用的皮革，到高難度款式的細節與finishing都叫一眾時尚買手讚歎，難怪品牌自推出以來，一直是Net－A－Porter配飾總監Lisa Aiken的心頭好。

+ 3 + 2

Manu Atelier

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由一對來自土耳其伊斯坦堡的姊妹、於倫敦完成設計學位後創立的品牌。姊妹出身於皮具製作世家，將家族傳統融入當代設計，短短5年已成為倫敦最火紅的新銳品牌，就連凱特王妃也成為其捧場客，多次挽着品牌作品出席公開場合。

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成名作Pristine造型典雅，卻同時擁有年輕時尚感，得到王妃加持後更成為歐美一眾女生追捧的對象。個人由衷推介Mini Pristine Chain，既可作mini shoulder bag之餘，入夜後拎着出席較隆重場合也一點不失禮。加上最新推出一系列粉色設計，叫人如何不心動。

+ 5 + 4 + 3

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