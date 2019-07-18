Lady Gaga創個人美妝品牌宣揚自愛：美是在於你如何看待自己

化妝不是為了遮蓋面上的瑕疵，而是給予你勇氣地表現自己。Lady Gaga日前推出個人彩妝品牌Haus Laboratories，品牌充滿正能量，希望每個人都可以無懼別人的眼光，藉由化妝放膽表現自己。

「化妝是一種能使自己變得更強大的方法。」（IG_ladygaga）

Lady Gaga形象百變，猶記得她初出道時的誇張妝容與造型令人耳目一新。漸漸的，她的化妝風格從前衛轉向優雅，如今年於金球獎灰姑娘般的亮麗造型，以淡妝展現其清新的一面。不論Lady Gaga是狂野還是淡雅，每個造型都是她對於美麗的演繹。她的品牌Haus Laboratories宣揚「愛自己」的訊息，Lady Gaga表示：「人家常說美麗與否，是在於旁人如何看待。但對Haus Laboratories來說，美是在於你如何看待自己，我們希望你愛自己。我們的品牌，規則由你來定。」

不少歐美明星都創立了自己的美妝品牌，如Rihanna的Fenty Beauty和Kylie Jenner的Kylie Cosmetics，加上市場上已充斥著大量的化妝品牌，已接近飽和。在這樣的環境下，Lady Gaga仍堅持推出自己的品牌，因為她認為自己從化妝中得到了勇氣，這才有了Lady Gaga的誕生，化妝是一種能使自己變得更強大的方法。

Lady Gaga認為自己從化妝中得到了勇氣，這才有了Lady Gaga的誕生。（IG_ladygaga）

【按圖看Haus Laboratories彩妝品】Haus Laboratories於7月15日開放在Amazon預購，並於9月期間美國、法國、日本等九個國家同時推出。

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以往的Lady Gaga總是予人一種距離感，自欣賞了她於《A Star Is Born》的動人演出後，不難發展她感性的一面。在分享創立Haus Laboratories的契機時， Lady Gaga表示小時候的她從不覺得自己漂亮，當她努力地去追尋美麗時，便發現了化妝的力量。「還記得從前每天早上都愛看著母親化妝，我看到的是一張最堅毅勇敢的臉龐，一位勤奮的女性。之後我也開始研究化妝，希望可以藉此成為如母親般的驕傲女性。過程中我創造了Lady Gaga，望著鏡中的自己，我看見了一直住在心中的超級英雄、那個我希望成為的自己。不是每個人都是天生麗質的，但我感恩能夠能從化妝中，啟發出我一直都沒察覺的勇氣。人們常說我很奇怪，但我會說，我生來便是如此。」

無論你擁有任何的身份，都可以藉著Haus Laboratories呈現出個人的獨特魅力。（Haus Laboratories）

Haus Laboratories的宣傳照中出現了形形色色的模特兒，當中包括全身粉紅色如洋娃娃的女生、走龐克風的另類男生、可以同時駕馭男裝同女裝的雙生兒等，都透過Haus Laboratories的化妝品畫出屬於自己的光芒。Lady Gaga希望以自身經驗，讓更多人能透過化妝肯定自己，獲得自信。無論你擁有任何的身份，都可以藉著Haus Laboratories呈現出個人的獨特魅力。