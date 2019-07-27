由石原里美主演的劇集《天國餐館》近日正在熱播中，石原里美於劇中飾演法國餐廳老闆，沒有管理經驗的她每天將自己打扮得花招枝展，並到餐廳品嚐美食。 除劇情以外，石原里美於劇中的造型亦得到眾多討論聲音。即使她是飾演自顧人士，但她的造型亦傾向正式感，值得成為平日上班造型的靈感。

石原里美在劇集《天國餐館》的造型得到討論，並十分適合成為平日上班造型的靈感。（《天國餐館》劇照）

【點圖即看】石原里美在《天國餐館》多個造型有驚喜＝＝＞

《天國餐館》改編自日本漫畫家佐佐木倫子創作的漫畫《Heaven?》，拍攝劇組為石原里美悉心準備多個造型，更多以名牌服裝作配搭，以襯托劇中所飾演的餐廳女老闆形象。雖然近年韓劇的上班穿搭，如《金秘書為何那樣》、《她的私生活》極具參考價值。但石原里美似乎不想讓韓劇專美，甚至已成為日劇時裝女王，除了早在《朝5晚9》、《校對女王》的造型已被廣泛討論外，新劇《天國餐館》的造型更多更廣，令人看得目不轉晴，而且絕大部份也可以應用於職場。光是在首集中，石原里美就換上了近十套的上班造型，不過所包含的元素也不外乎以下兩點。

西裝褸

石原里美於劇中經常穿上西裝褸。（《天國餐館》劇照）

雖然石原里美於劇中開設餐廳，但她除了在打理餐廳方面屬非一般的老闆，衣着與眾不同，如一般的上班一族多穿着正統的西裝造型，她卻選擇告別灰沉的顏色，利用明亮色彩打造氣勢。

西裝褸一向讓人感到嚴肅，若然想擺脫正式感，可參考石原里美的隨性打扮。石原里美分別於劇內穿着過Loewe粉紅色長身西裝褸與Kate Spade白色短身雙排扣西裝褸，內裡無論是搭配絲綢材質的上衣還是簡約T-Shirt，她也不忘捲起袖口至手腕以上的部位，不但能提升率性感也可露出最瘦的手腕部位，帶來顯瘦的視覺效果。

另外，石原里美亦於劇中的其中一個造型：大紅色西裝褸與相同顏色的闊腳褲，來自持有「All Made In Japan」宗旨的日本品牌United Tokyo。闊腳褲隱藏粗壯的大腿，配上具束腰設計的西裝褸，兩者剛好帶來平衡，避免闊上加闊，輕易就能打造女強人形象，盡顯幹練一面。（溫馨提供，石原穿西裝褸時，都不會把頭髮全部束起，放下頭髮加添兩分女性柔情，說不定能平衡一下開會時的緊張氣氛。）

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印花裙

石原里美穿着Loewe印花連身裙。（《天國餐館》劇照）

西裝褸以外，石原里美的造型多以裙裝爲主（還是眾多人都認為難以駕馭的印花款式），包括Loewe、意大利品牌Etro、紐約品牌Alice+olivia的印花單品。穿印花服裝最忌的便是不夠大方，需要如石原里美一樣不要擔心過份花巧，選擇大面積的印花款式更易成為全場焦點。

石原里美劇中所選擇的款式多為連身裙款，簡單奪目。不過其中一套Alice+olivia服裝則是上衣和半身裙分開的款式，為了突出款式，石原里美也用上了黑色粗腰帶分隔兩者並成為點綴。劇中的印花單品均為V領剪裁，達到修飾臉形的視覺效果，搭配幼跟高跟鞋，而且更具女人味和優雅。

雖然《天國餐館》到目前為止，只播出到第三集，但石原里美在劇中的造型多得可製成一本穿搭筆記。不過，其實石原里美在過往有份演出的劇集造型一向受到一眾OL的追捧，你又有印象嗎？

《不自然死因研究所Unnatural》

於《不自然死因研究所Unnatural》中，石原里美的穿搭來得樸實，荷蘭牛仔品牌G-Star Raw的外套款式便是她的其中一個選擇。（《不自然死因研究所Unnatural》劇照）

2018年播出的日劇《不自然死因研究所Unnatural》，石原里美飾演法醫的角色，故比起《天國餐館》的穿搭來得樸實，以素色與簡約款爲主，但在播映期間，她於劇中的造型依然遭到關注。

石原里美在劇中頻頻選擇長身版型的服裝，先是穿上日本品牌Jines的祼色連身長裙就引發了一陣的缺貨潮，而更值得參考的上班穿搭則是石原里美的長身恤衫和Trench Coat兩個造型。

石原里美經常都會在劇中穿着鬆身版型的恤衫款，甚或穿上長身恤衫，下身隨便搭配牛仔褲或西裝褲，再配襯一雙高跟鞋，即可輕鬆營造舒適又不失莊重的造型。甚至，可在外穿上一件Trench Coat，如石原里美穿上荷蘭牛仔品牌G-Star Raw的外套款式，拉長身體比例及帶出俐落感。

《朝5晚9》

石原里美於2015年播出的日劇《朝5晚9》中繹演一名英語教師，造型亦以簡約、暖色系為主，與一般OL無異，因此可多加參考她的造型。大多時候，石原里美都是穿上恤衫、西裝褸，下身則搭配闊腳褲，打造精明幹練的造型。不過石原里美則會特別挑選高腰闊腳褲，高腰設計加上將上衣褶入褲內的穿着方法，有助拉長腰線，在視覺上增高。

而在劇中，石原里美大多服裝都是來自日本品牌Emmi，品牌簡約俐落的設計，加上經過石原里美的加持下，令品牌更受關注。