【夏天穿搭】法國女生與王妃鍾情的渡假造型　草帽藤袋襯連身裙

不知不覺已經到了五月的尾聲，縱然香港的天氣飄逸不定，但夏天將近，而且相信不少上班族已經準備或者計劃好出國旅行，旅行除了計劃行程之外，當然少不了增添一些充滿夏日感的時尚衣裳，讓你可以在旅行中拍美照打卡，上載到社交平台，滿足一下當 KOL 的喜悅，同時惹來同事與朋友們羨慕的眼光。當然去旅行也要注重舒適度與實用度，總不能穿著高跟鞋與 clutch bag 走行程吧。不如我們來看看法國女生夏天渡假必備的 4 件單品，讓你輕鬆自在穿出時尚氣派吧。

#輕便的連身裙

如果你有 follow 一些法國女生的instagram，你就會發現她們去旅遊的時候，都不穿條紋 tee 與牛仔褲，取而代之是輕便且寬身的連身裙。今季不論是快時尚的品牌、大品牌、還是網上品牌都推出不同的輕便的連身裙，有碎花款式、民族款式、還有露肩的微性感款式，這些都統統適合夏天渡假之用，一來易於攜帶，二來不用配搭就能穿出優雅的女人味，同時舒適清涼，絕對是夏天最佳之選，就連一向喜歡法式優雅的皇妃 Kate Middleton 渡假也以穿碎花連身裙示人。

+ 5 + 4 + 3

#涼鞋

去旅行，當然不能天天穿高跟鞋，除了百搭的白波鞋之外，其實一對時尚的涼鞋是不可缺少的。既有夏日感，而且比較波鞋更清爽涼快，同時還能幫助你穿梭各種場合與高級餐廳。如果是個子小的女生，你可以選擇厚底的涼鞋，令你看起來更修長。

+ 5 + 4 + 3

#藤袋

夏天旅行時，尤其是自由行，你總需要一個大容量的袋子，放你的必需品，例如防曬霜、小外套、消毒用品、護照與戰利品等等。當然你可以隨便地拿一個tote bag 當旅行袋，但如果想顯得更時尚，又有夏日的感覺，你可以考慮一下今季大熱的藤袋。既方便又充滿異國的情懷，令你更有在渡假的感覺。

+ 3 + 2

#草帽

女生的天敵是紫外線，想好好保護肌膚不曬黑，當然不可少得一頂帽子，既可阻擋太陽，又可防止中暑。不過如果不小心戴錯帽子，會令你瞬間從時尚少女，變成士氣的大媽。法國女生最喜歡就是草帽，簡單地配搭連身裙，已經十分有渡假感，而且配泳衣拍照，也相當出色。

+ 3 + 2

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】