梅根推職場時裝系列助失業女性　親自挑選面試穿搭竟不被領情？

梅根誕下兒子Archie後，除了處理皇室的事務外，還擔任英國《Vogue》的客席編輯，撰寫以女性主義為角度的文章。梅根關心社會，尤其關注女性權益，最近她正積極策劃新項目，推出職場衣櫥系列，收益撥捐協助失業女性重返職場的慈善機構。

梅根正積極策劃新項目，推出職場衣櫥系列，收益撥捐協助失業女性重返職場的慈善機構。（Getty Images）

梅根為《Vogue》首位的客席編輯，而她參與的九月號以「Forces For Change」為主題，邀請了15位於國際間具影響力的時代女性登上封面，包括演員兼社會運動者 Jane Fonda、新西蘭總統 Jacinda Ardern、皇家芭蕾首席舞者 Francesca Hayward ，關注精神健康的倡導者兼模特兒 Adwoa Aboah等，她們全都積極為社會帶來正面的影響力。

梅根為《Vogue》首位的客席編輯，參與了以「Forces For Change」為主題的九月號。（《Vogue》）

《Vogue》九月號獲得空前成功，受到社會的高度關注，但梅根未有為此怠慢，她正籌備全新的慈善計劃。梅根將與Marks & Spencer、John Lewis、Jigsaw與設計師朋友Misha Nonoo合作，推出女性職場服裝系列，收益將損贈慈善機構Smarts Works，致力幫助失業女性重返職場。梅根於一月時成為了Smarts Works的皇室贊助人，並於到訪Smarts Works時，為一名準備返回職場的女性配襯面試的穿搭，發生了一件有趣的小插曲。

梅根是具影響力的時尚人物之一，但竟有人對她捐贈的手袋不以為然？（Getty Images）

梅根無疑是擁有一定時尚影響力，當她向一名正試身的女性推薦自己捐贈的手袋作配搭時，卻被對方不領情地拒絕，然而梅根未有因為產生負面情緒。確實比起跟隨潮流，擁有自己的個性才是更重要。梅根表示自己捐贈的舊衣物背後都擁有特別的故事，當中的一件西裝外套就陪伴她度過了緊張的面試，所以她也希望它能給予其他女性勇氣去面對前面的難關。

自梅根加入了Smarts Works後，二月時該機構已協助了187位倫敦的女性，較上年同一年期相比多50%。相信在梅根的加持下，她推出的時尚系列將能對社會上的弱勢女性有更多正面影響。

按圖看梅根的時尚穿搭：