【夏天單品】太陽眼鏡入手攻略：顴骨高可戰方框、面圓就試貓眼框

逐漸入夏，陽光越發炙熱強烈，這個季節許多人會安排海島假期，或是外出踏青野餐、踩街喝咖啡，享受陽光帶來的溫暖，而墨鏡便是必備的遮陽工具。但其實墨鏡能發揮的不僅於此，不論哪個季節，墨鏡絕對是點亮穿搭的Key point，即便是日常穿搭、工作裝扮有習慣的風格與配色，也可以透過一副合宜的墨鏡，轉換印象。

流行了一個世紀的經典的飛行員款，早期是美國空軍必須配備，其帥氣的LOOK到現在還是風靡了全球，甚至韓劇「太陽的後裔」男主角在劇中根本不離身！（《太陽的後裔》劇照）

另外搭配髮型、唇膏，便可以簡單打造出不同的氣場和氣質，增加更多穿搭樂趣和辨識度。

【飛行員框】

流行了一個世紀的經典的飛行員款，早期是美國空軍必須配備，其帥氣的LOOK到現在還是風靡了全球，甚至韓劇「太陽的後裔」男主角在劇中根本不離身！幾乎人手一支的飛行員，只要簡單搭配亞麻、單寧材質的衣著單品，或是運動風，就可以輕鬆打造率性姿態，超級搶眼，去海邊沒問題、跟朋友去戶外踏青更沒問題；而碎花小洋裝搭配起來也可以復古沉穩，簡直百搭不失誤，甚至第一次的約會戴上它，展現不同的女人味！

但因各品牌在各季都有推出，鏡框大小、鏡面形狀、顏色都會有所調整，所以戴起來所展現的面貌全然不同，若是要去度假，水藍色鏡面或刷灰鏡面絕對拉高注目度。而臉型偏長、或是顴骨較高的朋友請務必收入飛行員款，可以挑選較寬的框型，而框型上方較寬並往下收成微尖型，剛好可以修飾顴骨位置，是非常實搭的修飾款。

【圓框】

近年復古當道，無論是平光眼鏡或是墨鏡，皆推出圓框，平光眼鏡襯托風格顯得更加清新脫俗，而圓框墨鏡又增加了點頑皮、直率的風格。週末與朋友相約聚餐，可選擇一副鏡面多彩的墨鏡，無論搭配褲裝、洋裝，都可以呈現休閒自在的體整氣質。若是骨感或是小臉尖下巴的臉型，適合配戴圓框更增添整體臉型的平衡與豐潤。

【貓眼框】

大家對於貓眼墨鏡的第一印象經常是強勢。但選對穿搭方式和框型設計，其實貓眼充滿浪漫女人味。在上班期間出外差，可搭配圓弧狀撞色款貓眼，不但裝點氣場，更顯專業度。外出聚會時則可穿著洋裝，並大膽選擇一款鳳眼感極高的貓眼，展現出簡約又時尚的衝突美。特別是臉型偏圓的朋友，可藉由貓眼鏡框由兩側上收的弧度，增加更多角度美感。

【多邊形】

本季開始流行的多角度鏡框，意外的撐起優雅姿態，一襲長洋裝甜美典雅，配戴上華麗板材而寬型設計個性的多框型眼鏡，顛覆以往定義，不但如此，若習慣外出時習慣淺色系服飾的朋友，搭配多角形墨鏡，各能增添個人特色，隨性拍照即可上傳IG標注熱門單品！而多角框設計配合五官設計，適合圓臉或小臉朋友瘋狂帶出去炫耀！

【金屬方框】

去年底回歸的70年代風潮，現在鋒頭正熱！方正的框型以往聯想到嚴肅，但今夏當紅的各品牌款式，以不同的鏡片色彩增添時尚感，並且加入更多設計巧思，例如鏡邊採削邊設計，配戴時可修飾臉型、提升氣色。方框可說是今年的霸王款，可動可靜，喜歡簡約可搭配西裝可營造出優雅內斂形象，喜歡休息感，可搭配細肩帶背心與褲裝，呈現迷人都會風。顴骨高的朋友，戴上方框墨鏡，修飾臉部線條，讓個性感直接提升！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】