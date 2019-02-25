【奧斯卡2019】《為副不仁》奪化妝髮型獎　維肖維妙造型靠這眼鏡

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《為副不仁》（Vice）得到多項奧斯卡提名，可惜最終只得到「最佳化妝與髮型」。

Christian Bale（基斯頓比爾）由百萬富翁Bruce Wayne變成切尼（Dick Cheney），由英偉的蝙蝠俠變成禿頭大肚腩的美國副總統，除了憑高超的化妝與髮型技術幫忙外，臉上那副金絲眼鏡，同樣重要。

金絲眼鏡是切尼重要的標記（網上圖片）

白髮與禿頭是切尼的signature，在化妝師與髮型師努力下，Christian Bale神還原了切尼的外型，雖然失落影帝寶座，但總算贏得「最佳化妝與髮型」，幕後工作人員的努力得到肯定。

切尼臉上的金絲眼鏡，也是不可或缺的一環，真人與電影有丁點分別，切尼佩戴的是偏向方形，而Christian的則較為圓一點。

一副眼鏡令到Christian Bale造型變得維肖維妙（《為副不仁》劇照）

這幼身的金屬設計，是美國人多年來喜愛的款式，早於30年代已有這種名為Ful-Vue眼鏡，當時眼鏡品牌如American Optical、Shuron、Bausch & Lomb都有生產，而美軍在第二次世界大戰時，士兵也是佩這款設計上戰場，所有也名為P3，是鏡片形狀的軍事用語。

American Optical的Ful-Vue眼鏡（網上圖片）

經歷了八十多年時間洗禮，Ful-Vue眼鏡依然在眼鏡潮流佔有重要位置，那些American Optical、Shuron、Bausch & Lomb的古品，不論是Vintage或New Old Stock，在世界各地的Flea Market，以至網上的eBay、Etsy，同樣有價有市。而現在日本時尚重點，位於日比谷的Hibiya Central Market，內裡有間眼鏡店CONVEX，販賣很多Deadstock的老牌Hilton Classic金屬鏡架，當中有不少屬Ful-Vue款式。

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除了Vintage品，也有不少品牌以Ful-Vue形態推出復刻，最著名的有日本白山眼鏡跟走美式復古風格的Timeworn Clothing聯名設計DEFENDER，外貌是源自美軍的P3，不過經由白山眼鏡的精巧手工與高級材料製成，手感無疑比原版堅固實淨得多，對於追求原汁原味的Vintage友來說，白山鏡可能較「重手」，不過日本手作眼鏡就是這樣強大，質量永遠是頂級。

白山眼鏡聯乘Timeworn Clothing的DEFENDER（網上圖片）

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