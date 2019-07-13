【防曬推薦】夏天無懼同陽光玩遊戲　5款適合不同膚質防曬品牌　

夏天已經到來，灸熱的太陽直接曬在你白晢的肌膚上，塗防曬已經是常識，在此也不作多說。但坊間有這麼多防曬，到底如何選擇才好呢？你是否也曾因塗了不合適的防曬霜，令肌膚出現暗粒、油脂粒或者敏感泛紅的問題，又或者防曬霜擦起來又厚又黏，有損你的好心情？不用擔心，這次精選了 5 款適合不同的肌膚防曬霜，解決你所有的問題，保證清爽輕盈，而且防曬度一流。

＃一般肌膚

相信很多女生都知道這支獲得無數獎項的防曬霜，Elta MD 防曬霜 SPF 46。在美國極受皮膚科及整形外科醫師推崇，品牌所有防曬產品設計以發揮最大防曬效益，秉持無油，低刺激性，無香料，不含PARABEN 防腐劑，無油配方，質地清爽，不堵塞毛孔，易塗抹及上妝。如果希望戶外活動的女生，可以入手加強版防曬霜 SPF 50 ，既防水、防汗，可直接塗抹被弄濕的皮膚，適合所有的夏日戶外活動。

#油性肌膚

油性肌膚同敏感肌一樣，在選擇防曬霜時，也是困難重重，因大部分的防曬霜都是油性，會加重油性肌膚的負擔。ElishaCoy 這個以純天然植物的韓國品牌，大家都可能聽過它的蝸牛面膜好用，其實它的防曬霜為 Water Drop Sun Cream SPF33 PA++ 十分適合油性肌膚，因為完全是無油配方，質地非常透薄輕盈，好易推開，滲透力強，非常貼膚，不過因質地較透薄，所以要經常補擦。

它的防曬霜為 Water Drop Sun Cream SPF33 PA++ 十分適合油性肌膚（Amazon官網圖片）

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】