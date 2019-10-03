【日常穿搭】T-shirt百搭是常識　三種衣櫃必備T恤色打破沉悶單調

夏季來臨，外出的衣著選擇總是讓人費盡心思，希望能以清爽舒適的造型，又同時擁有聚焦的注目度嗎？推薦可以選擇永遠經典的 TEE 混搭，有著百搭實穿的優點之外，換上不同的色調款式，立即營造截然不同的穿搭感受，一起從以下 3 種搭配參考，呈現嶄新的風格形象吧。

黑色 TEE

基本款的黑色 TEE 融入圖像或 Logo 字樣，使風格提升與眾不同的層次印象，當想表現帥氣十足的衣著特色時，選搭高腰寬褲不僅能使比例顯瘦挑高，還能加強專屬的個性魅力。

白色 TEE

每到夏季白 TEE 就會開始回歸穿搭裡，清爽的色調能為衣著溫度降溫，不受風格限制的款式也讓搭配性更活用，擔心白 TEE 風格一成不變，希望穿出嶄新印象的話，不妨跟著歐美時尚人士，混搭西裝外套 + 短裙或單車褲讓時尚度瞬間激升。

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亮色 TEE

以鮮艷明亮的 TEE 單品，為整體注入一股熱情活力的季節氛圍，像是亮粉、亮橘都能使造型傳達鮮明的深刻視覺，混搭 A 字裙或者不規則長裙，演繹優雅成熟的大人感品味。

結語： 日常外出裝扮希望簡單就能表現出亮眼的造型嗎？一起選擇不同色調的 TEE 搭配，再加上短裙、長褲、長裙等單品混合，便能為穿搭連結休閒個性，打造出令人為之一亮的時髦 Look 。

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原文：外出搭配再也難不倒你！透過 3 款色系 TEE 為日常打造不一樣的街頭個性

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