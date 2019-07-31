【信用欺詐師JP】香港取景夠貼地　跟長澤正美學寬鬆穿搭增活力感

電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》於5月在日本上映時已獲得連續兩周票房冠軍，實屬口碑之作。然而，電影終於在上星期於香港上眏，無論是場景以至造型都非常貼地！

電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》大部份劇情於香港取景拍攝，「港味」十足！（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》由長澤正美、東出昌大、小日向文世主演，三位欺詐師是次移師到香港進行騙局，除香港場景滲透港式味道外，劇情也加插了金鍾示威的情節，引起話題。

同時，長澤正美於電影中飾演有着眾多鬼主意的欺詐師角色，當中無論是誇張表情還是百變造型亦成功得到觀眾注意。雖然有部份觀眾稱長澤正美於戲內的中分髮型十分顯老，亦有指她的妝容過份淡，令她在近鏡時略顯老態，但長澤正美於戲內的穿搭亦值得大家參考。

先來欣賞電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》的劇照，你認得幾多個香港場景？

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長澤正美於戲內多以寬鬆、闊身版型的服裝亮相，符合她於戲中爽朗的性格。比起香港，日本女生常以闊身服裝示人，寬鬆上身配闊褲就能出門了，但看似「求其」的造型其實需要花上極大心思作搭配，才不會被指像「師奶」一樣的造型。如果你也喜歡以闊身打扮示人，那麼便要參考長澤正美在戲中的穿搭要點了！

鮮豔色彩打造活力感

長澤正美於《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》中都會穿上鮮豔色彩的服裝，減走「師奶」味道之餘，更增活力感。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

闊身服裝無疑予人一種休閒感，甚至是過份hea的感覺。不想別人認為你沒有打扮的話，可從服裝顏色入手！建議可像長澤正美般拋棄灰沉的顏色，選擇色彩奪目的款式，先在視覺上給人耳目一新的感覺。

若未習慣鮮豔色彩，還是喜歡黑、白色等基本色系，也可以選擇帶圖案的款式，如印花、波點，都是不錯的選擇，更可營造年輕活力的氣息。

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同色系服裝統一造型

在《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》中，長澤正美也會選擇同色系打扮。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

穿着寬鬆、長身版型的服裝款式，最怕的就是未能修飾身形，但長澤正美於戲內選擇的同色系打扮卻能使造型變得更一致，簡單俐落的造型使其有延伸的作用，打造更纖瘦的視覺效果，增加造型層次感。如上班需要正式感重的打扮，也可選擇同色系西裝䄛或挺身材質的外套款式搭配闊褲，同樣做到相同效果，同時更具個性。

配搭緊身服裝帶來平衡感

鬆身服裝搭配高腰闊褲也是增活力感的造型選擇之一，就如長澤正美在《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》的打扮。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

當然，鬆身服裝的搭配方式也非常多元化，有時候也不一定要全身上下寬鬆到底，偶爾利用緊身衣服配襯也是不錯的選擇，如長澤正美在戲中以貼身背心搭配外套與高腰闊褲，正好為造型在視覺上帶來平衡和豐富層次。同時，高腰闊褲也能拉長腿部比例，產生視覺增高效果。甚或可以選擇以鬆身上衣配襯九分Skinny Jeans，露出腳裸部位，亦能營造顯瘦、增高之效，十分適合小個子的女生。