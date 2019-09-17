日本人氣女生Uniqlo穿搭術　365日造型書教學　OL必備寶典！　

無可否認，恤衫配西褲這樣的組合的確是一個得體的職場造型，不過未免過於莊重。其實，還有很多搭配方式能帶來知性與新鮮感。不過，要花上一大筆金錢置裝也是小資女的煩惱，那不如利用大眾品牌完成你的上班造型？ 雖然大眾品牌的服裝材質未及名牌優勝，但勝在多選擇，而且款式亦傾向簡約為主，容易襯出不同造型。只要懂得搭配技巧，平價服裝一樣可營造大方得體的形象。

Hana每天以Uniqlo服裝搭配出不同造型。(hana.7jo@Instagram)

日本一名擔任造形師的女生Hana每天穿搭總離不開Uniqlo，獨愛以不同品牌的手袋與鞋履搭配Uniqlo的服裝，甚至撰寫了一本書籍《365天的基本款時尚穿搭》，教大家以每季20件Uniqlo單品襯出一年的造型。Hana亦會於Instagram記錄她的穿搭圖片，至今已多達13.6萬人追蹤。Instagram以外，Hana亦開設了一個網絡日誌分享造型所沿用的單品詳情，而且幾乎每日更新，相當用心。

Hana曾撰寫書籍《365天的基本款時尚穿搭》，分享如何利用Uniqlo衣服襯出365個造型。(yyy_fff_0129@Instagram)

Hana偏好簡約風格，不會選擇過份花巧的服裝款式，以最基本的單品打造出各個知性造型，基於她的造型休閒而不失幹練感，十分適合上班之用，或能適合平日對於上班造型都會掙極一番的女生作參考之用，甚至直接跟着穿，絕對不會出錯！

闊褲

闊褲是Hana的必備單品之一。(hana.7jo@Instagram)

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要數到百搭的下身單品，可能你只會想到牛仔褲，但穿上牛仔褲上班未免過於休閒，加上未必每間公司都能以Casual Wear上班。但如果你偏好褲裝，一條純色的闊褲絕對是好幫手！除了公認的舒適，挑選高腰、七分長的款式還會帶來顯身形高挑的效果。

如果喜歡T-Shirt的女生，可選擇筆挺的西裝闊褲搭配，一來西裝材質能帶來貴氣感，二來亦能減淡上身T-Shirt的休閒度，形成一個知性又不失專業的造型。

Uniqlo以外，其他品牌亦有提供同類型的百搭單品，讓你再也不需要為上班造型傷腦筋！

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膝下長裙

Hana傾向選擇薄紗材質的膝下長裙款式。(hana.7jo@Instagram)

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上班的日子穿上短裙總有種不自然的感覺，於是膝下長裙是大部份OL常穿着的單品之一。除了直身裙呈現身體線條外，Hana都會選擇A-Line剪裁的連身裙或半身裙。

如大多數日本女生一樣，Hana都會以牛仔褲搭配連身裙，增加造型的層次。當然，如果未能接受到這樣的配搭，也可將顏色鮮豔的針織外套披於肩膊上或綁成蝴蝶結，亦會帶來一份Mix and Match的新鮮感。至於半身裙，則傾向選擇碎花圖案或薄紗材質的款式，配上T-Shirt清爽簡潔、帶飄逸感之餘，亦讓整體造型變得更鮮明。如想達至顯瘦又增高的效果，不但可參考Hana的方法，將上衣攝進下身服裝內，亦能換上較貼身的上衣，形成上窄下闊的顯瘦視覺效果。

Uniqlo以外，其他品牌亦有提供同類型的百搭單品，讓你再也不需要為上班造型傷腦筋！

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長身恤衫

一件長身恤衫都能帶來多個造型變化。(hana.7jo@Instagram)

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恤衫是上班的基本單品，即使平日不愛穿着，衣櫃內總有一兩件「看門口」。間中，Hana也會以白恤衫配牛仔褲或直身褲的配搭出門，不過她卻偏愛長身款式。Hana會視乎恤衫的剪裁設計而決定當天的穿着方式，如前短後長的款式配上一條直腳褲；而整件都是長身的款式，她則會有三個方法穿着，一是直接讓恤衫垂墜，二是把恤衫完全攝於下身服裝內，而第三種方式則只將恤衫的正面部份攝進褲內，背面部份則自然垂墜，形成隨意又豐富的造型感。

如希望整體造型更一致，甚或帶來增高效果，建議搭配與下身服裝同色系的鞋履，在視覺上拉長身形比例。

Uniqlo以外，其他品牌亦有提供同類型的百搭單品，讓你再也不需要為上班造型傷腦筋！