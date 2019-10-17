秋冬不只貝雷帽！　「紳士帽 X 3種搭配」助你打造歐美帥氣風格

帽子一直以來都是許多女生的必備單品，除了可以點亮造型層次之外，當懶得整理頭髮時還能瞬間遮住一頭亂髮瞬間美美出門，但帽子選擇性相當多元，從草帽、貝雷帽、紳士帽等都是經典的時尚系列，而其中的紳士帽是不是已經許久沒拿出搭配呢？想將舊款重新打造不一樣的時髦感，從以下 3 種穿搭方式讓你營造歐美感的帥氣女孩風。

牛仔褲

喜歡簡單風格的你，絕對不能錯過將紳士帽與牛仔褲混搭，不僅能表達休閒裝扮之外，以白色上衣或襯衫結合，連結自然舒適的慵懶氣息，讓衣著立即擁有與眾不同的品味印象。

成套搭配

給人中性風感受的紳士帽，如果擔心會使衣著顯得較剛硬的話，不妨可以嘗試看看透過色系，為整體注入清新活力的視覺感，例如成套白色調單品或者連身長褲，再戴上紳士帽便能平衡優雅大方的率性 Look 。

西裝外套

以紳士帽 + 西裝外套的穿搭組合，是時尚人士最愛的造型套路，俐落風格可以傳達一股專屬的個性魅力，不論是加入 TEE 、直筒褲、高跟鞋，都能製造出帥氣十足的氣勢態度。

結語： 日常外出的造型選擇，除了注重服飾搭配更不少了能畫龍點睛的單品，不妨將塵封已久的紳士帽重新拿出，選搭牛仔褲、成套單品、西裝外套，便能製造令人耳目一新的迷人風格。

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原文：秋冬只會戴貝蕾帽？透過「紳士帽 X 3種搭配」讓你營造歐美帥氣女孩印象

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