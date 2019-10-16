Uniqlo再度聯乘JW ANDERSON　$2xx入手秋冬大熱格仔裙必搶

條紋代表知性；碎花代表小清新，那有甚麼元素能可代表優雅、叛逆？當然是格仔紋，而且來到秋冬又怎可沒有一兩件格仔單品旁身呢？ 帶着濃濃的英倫風的格仔紋，是今個2019秋冬的重要元素之一，Dior更用經典格紋（Classic Checks）和蘇格蘭呢格紋（Tartans）為秋冬主題，但高端品牌不是人人都 入手，小資女又可以用低價入手設計師品牌呢？

Dior 2019秋冬系列以格仔紋為主題。 （品牌圖片）

今個秋冬不能缺少的元素 — 格仔

今季Dior設計師Maria Grazia Chiuri借鑒英國反文化運動，把重英倫氣息的典格紋（Classic Checks）和蘇格蘭呢格紋（Tartans），並將黑、白、紅、綠為主色調的格紋幾何圖案再現於半裙、夾克、鞋履甚至帽子和Dior Book Tote手提袋上，當模特兒穿上格紋的服裝走到天橋上，散發着強烈的女權本色，格仔就能展示優雅、現代和叛逆的感覺。

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而且格仔並不難駕馭，百搭又有個性，最簡單可以挑選格仔寬褲、不規則格仔長裙，配上單色的上衣即可；如果想更時尚，可以以同款格仔寬褲和格仔外套示人，這樣一套式的穿搭方法不但輕鬆不煩惱，而且造型感十足，在時裝周回頭率極高。

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UNIQLO與JW ANDERSON再度合作推出2019秋冬系列。（品牌圖片）

是次推出數款wrapped skirt，格子裙長興百搭絕不能錯過。（luckyoetama@Instagram）

一折能入手Loewe總監設計？

格仔潮又怎能停在大品牌的設計上？

今季UNIQLO再度與倫敦品牌JW ANDERSON合作推出秋冬系列，而品牌的設計師正是Loewe的現任創意總監Jonathan Anderson，粉絲經已急不及待。Jonathan 以「The Great British Outdoors」為主題，推出多款充滿大自然氣息的設計，當中更包括標誌英倫傳統，即Jonathan童年最愛的格仔紋，當中流蘇格仔紋裙是重點款式，包裙設計百搭又顯瘦，女生絕不能錯誤。

系列定價非常相宜，身為Loewe和JW ANDERSON的粉絲又怎能錯過？

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