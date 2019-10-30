容祖兒楊丞琳熱捧LV手袋　$4xxx有替代款？名牌如何「半價」入手

Louis Vuitton（下稱LV）早年突然重新流行monogram設計，創意總監Nicolas Ghesquière近年的設計致力推出不同全新較摩登的款式，妙手讓品牌回春，而且定價較經典款低，甚至只是一半價錢，不少更是$15,000以下的款式，又會不會成為你下個目標？

Louis Vuitton的monogram雖經典，卻非人人受落，近年新設計卻吸引到新一代的支持。（emilycocklin@instagram）

筆者朋友拿她媽媽年輕時的LV手袋，一點也看不出時用了廿十多年的手袋，難怪多年來吸引許多忠實消費者。品牌的經典款，如Twist、Capucines，不計特別皮革和設計，動輒也3、4萬才能入手，小資女想買入門袋，也有更實惠的選擇？

Janice Man揹的是 Petite Boite Chapeau；右邊Boite Chapeau Souple是平價版Petite Boite Chapeau。（janice_man／je.suis.lou@Instagram）

Petite Boite Chapeau VS Boite Chapeau Souple

Petite Boite Chapeau推出在2018早春系列，當時已吸引不少明星、時尚達人追捧，也是近年人氣的LV手袋款，然而它要$37,000，一點也不便宜，但細心一看LV手袋系列便會看到一個代替款 -- Boite Chapeau Souple。

Boite Chapeau Souple同樣是以帽箱為靈感，Petite版是硬皮盒設計，Souple則是軟皮設計，雖然Souple不比Petite挺身有質感，但軟皮的好處是容量更多、更feasible，而且價錢只是Petite的一半，值得考慮。

容祖兒揹的是Multi Pochette Accessoires；Pochette Accessoires在90年代相當流行。（yungchoyee／delfinashopping@Instagram）

Multi Pochette Accessoires VS Pochette Accessoires

今年10月才推出的Multi Pochette Accessoires已經瘋狂被時尚達人和明星「洗板」，可見其炙手可熱程度，而且手袋設計更靈活，把可拆式的迷你和圓形拉鏈零錢包結合Pochette Accessoires，女生可以根據穿搭，而選擇單獨或合併使用，$13,300擁有多種配搭和揹法，適合型格又時尚的女生。

如果你欣賞此袋形，但又覺得不需要這組合，可以考慮經典的Pochette Accessoires，在90年代相當流行，新手袋也是它的變奏版，而它只需$4,350，不過它只有一條膚色皮揹帶，有別於Multi版有運動風的粗肩帶和金色鍊帶，多樣性不夠多，但如果是monogram迷，Pochette Accessoires是不錯的入門款。

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Janice Man揹的是Petite Malle；楊丞琳則是Trunk Clutch。（janice_man@instagram／品牌照片）

Petite Malle VS Trunk Clutch

讓老品牌近年躋身it bag行列中，不得不立功於Nicolas Ghesquière在2014年，他入主後的第一個系列，推出以行李箱為靈感的Petite Malle，當時手袋風靡全球。製作手袋的過程費時又花巧，更擁有LV的老工藝，因而手袋索價約5萬，對於小資女來說，用這價錢買其他品牌會更實際。

如果你想要Petite Malle外表的手袋，可以挑選Trunk Clutch，手袋同樣是取材品牌行李箱的經典細節，軟身的設計令手袋輕盈且容量寬敞，定價只是Petite的一半。

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