謝安琪鄧麗欣冷色穿搭一秒變白　黃皮膚女星示範這兩種色易變大媽

亞洲女生天生便擁有偏黃膚色，而且五官較扁平，一旦膚色暗沉便更難突出臉部輪廓。女生對美白的追求永無止境，要改善暗黃膚色，除了日常保養外，透過穿搭也能達到顯白的效果。

衣服色彩的飽和度直接影響膚色，黃皮膚的Kary穿上高飽和度的粉紅色裙子顯得更黑，相反，換上了低飽和度的淡粉色裙子則有顯白的效果。（VCG）

黃皮膚女生要利用穿搭顯白，保險的黑白灰並非首選。根據以下四點的穿搭Dos & Don’ts，一起來為衣櫃送舊迎新，為沉悶的秋冬加上一點光彩。

第一點：避免大地色系穿搭 「撞色」令黃皮膚暗沉

昆淩穿起大地色系後皮膚變得暗沉。（VCG）

不少香港女生都喜歡參考日本女生的穿搭，她們經常以大地色系打造柔和可愛的感覺，但如果把這套應用在黃皮膚女生的身上，不但沒有溫柔的感覺，更只會愈着愈黑，更有顯胖之嫌。原因是大地色系與膚色相近，導致女生全身看起來都是同一色調，不但模糊了身體線條，更使你的五官失卻存在感。所以黃皮膚女生容易被大地色穿搭降低皮膚的亮度，令本來的膚色更顯暗沉。

第二點：避免飽和度高的色系 太鮮色容易變「大媽」

謝安琪穿起紅色不但未有顯白，更有老氣的感覺。（VCG）

每天都穿黑白灰難免沉悶，偶爾也想穿上顏色鮮艷、款式花俏的衣服，只是換上後總有說不出的古怪，沒化妝時更像個皮膚又黃又乾的「大媽」。雖說鮮色的穿搭有助提升氣色，但黃皮膚女生其實應避免飽和度高的色系，例如大紅色、亮橙色、鮮黃色、桃紅色等的顏色。過度明亮的色調會與皮膚造成強烈對比，令黃皮膚相對地變得更暗沉。雖然紅色有顯白的效果，但只適用於白皙女生身上，於黃皮膚上容易變得俗氣，除非是歐美女生那種充滿光澤感的小麥肌，否則也難以駕馭。

第三點：冷色調顯白更顯氣色

透過色彩對比來達至顯白效果，冷色調絕對是黃皮膚女生的首選。（黃國立攝）

透過色彩對比來達至顯白效果，冷色調絕對是黃皮膚女生的首選。深色穿搭的確能打造顯瘦的效果，但相比黑色，深藍色更適合黃皮膚女生。膚色白皙的女生穿上過於冷色調的衣服會顯得臉上蒼白黯淡，相反，黃皮膚女生則可利用深藍衣服來平衡膚色，提亮氣色。

第四點：藕粉色溫柔顯氣質

黃皮膚女生還可選擇顯氣質的粉色系。（VCG）

如果顯溫柔的大地色系並不適合黃皮膚，女生們還可選擇顯氣質的藕粉色系。藕粉色系充滿少女感而且顯氣質，非常適合亞洲女生。粉色穿搭根本上適合任何膚色的女生，但黃皮膚女生也要留意粉色的飽和度，像以上提過的要避開飽和度高如玫瑰粉紅、螢光粉紅等的顏色。