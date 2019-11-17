【2019秋冬潮流】率性不規則、拼接回歸！建議入手的大熱穿搭單品

流行年年改變，卻也總是回歸，今年冬天「拼接」、「不規則」設計又逐漸出現在街頭，更結合時下流行的單品成為時尚的代表。此種設計不僅能增加整體的層次感，更能創造各式不同的穿搭風格，現在就讓搭編帶你看看這 2 種時尚小巧思吧！

【「拼接」設計】

今年的大勢單品——西裝外套也紛紛設計出不同的款式，「拼接」即是其一。此種設計將原先知性的西裝外套增添了帥氣、俐落的氣息；運用在連身裙上更是改善了樸素的單調感受，極具設計感；在率性的襯衫、軍裝加上「拼接」更將原本帥氣的風格提升一個層次。因此，「拼接」可以說是身為時尚人不容錯過的搭配。

▼▼按圖放大看「拼接」設計在西裝、連身裙及襯衫​上的效果▼▼

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【「不規則」設計】

飄逸的長裙走起路來總是能替穿搭風格加分，甜美風增添浪漫、帥氣風增添率性，而「不規則」的設計更能加深這些氣息，尤其在知性的穿搭上，再搭配一雙高跟靴，所呈現的氣勢簡直無人能敵，是追求氣場的時尚人們不可或缺的穿搭單品。

▼▼按圖放大看「不規則」設計造型示範！▼▼

Dappei 結語： 搭編本身很喜歡這種設計小巧思，可以瞬間提升單品的質感與層次，而「拼接」、「不規則」並不難駕馭，所以快試試這 2 種時尚元素吧！

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原文：今年冬天不可或缺的穿搭元素！「拼接」與「不規則」這 2 種時尚小巧思你知道了嗎？

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