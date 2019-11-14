【顯肥煩惱】大胸女孩的三個「穿搭地雷」：貼身高領、入膊背心

小胸女孩費盡心思想豐胸，但大胸女孩卻恨不得讓自己胸部小一點 ~ 大胸女孩的煩惱，穿搭最知道，到底大胸部怎麼穿才能保有胸型不顯胖？領口挑對還能瘦10公斤？那些穿搭地雷你又中了幾個？儂編一一幫你指點迷津！

▼▼我們先看看「大胸部女孩的3大穿搭地雷」（按圖放大）▼▼

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顯瘦應該這樣穿

方領

復古元素當道，荷葉邊、宮廷袖的浮誇剪裁總讓大胸部女孩有些畏懼，然而大胸部女孩想要跟一波復古風潮，不如從領口下手！方領不僅能遮肉顯瘦，還能露出女孩最纖細性感的鎖骨線，只要再搭配磅數重、衣料硬挺的服飾剪裁，就能讓胸型挺卻不顯胖！

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一字領

一字領剪裁的服飾，可說是近年每個女孩衣櫃中的必備單品，優雅的剪裁與設計，不只能讓穿搭更有層次充滿女人味，挑對款式還能讓巨乳妹變輕盈！一字領的露肩設計，不只能模糊大胸部女孩最自卑胸型焦點，還能讓視覺停留在最有骨感的脖子曲線上 ~ 但大胸部女孩也要注意，千萬別選擇下擺鬆散的款式，不然小心顯瘦不成反而視覺會多10公斤！

V領

V領百搭不易出錯，對於大胸部女孩更是顯瘦最佳選擇！V領的視覺延伸不只能讓臉型更小下巴更尖，還能切斷大胸部最厚實的胸膛，不過在款式的選擇上也要小心，最好選擇V領深度在鎖骨下不超過上胸的款式，並且以不露乳溝為原則，才能讓你的穿搭有質感不顯胖呦 ~

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斜肩

大膽一點的女孩也可以嘗試露半肩的斜肩設計服飾，斜肩除了能弱化大胸部的視覺焦點，還能拉長頸部線條，塑造性感天鵝頸！別說視覺顯瘦效果超驚人，若選擇布料較硬挺的款式，還能讓胸型更飽滿更挺，就連側面也很難看出破綻呢！

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