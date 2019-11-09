梅根舊衣重穿卻被指臃腫　西班牙王后愛穿Zara　成凱特最新勁敵？

最近，一向被指揮霍的薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）出席活動時穿着了一件懷孕期間曾穿過的連身裙，造成話題，以及將她與一向喜歡舊衣重穿的劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）再次比較；不過，原來凱特並非唯一將舊衣重穿的王室成員，西班牙王后Queen Letizia也是愛好將服裝重複穿着，亦愛購買大眾品牌，是歐洲王室的Fashion Icon。

梅根（Meghan Markle）於穿搭造型上一向不太服從英國王室的規矩，甚有個人風格，不過近日卻似乎愛上了舊衣重穿。其中一次，也是最多討論聲音的一次，便是於10月尾出席世界青年高峰會（One Young World）開幕禮時，穿上了去年懷孕7個月時曾經穿過的紫色連身裙。雖然是舊衣重穿，不過卻沒如凱特一樣被稱讚，反而再次受到批評，指她的身形如懷孕期間般臃腫，而且甚為老氣，未能成功改變形象。

按圖看梅根的身形於當天有多臃腫：

另一邊廂，每次凱特將舊衣重穿，大多都能獲正面的評價，而且即使事隔多年後再穿回同一件服裝，身形亦沒有走樣。同時間，凱特一向節儉的形象深入民心，熱愛以Zara、Topshop、Mango等大眾品牌單品作配襯，凱特於穿搭方面的評價實在是勝過梅根，而且每每都能引起搶購熱潮。不過，凱特或許將出現勁敵？

凱特（Kate Middleton）一向愛將舊衣重穿，而且於穿搭上亦被大讚得體。(GettyImages)

凱特一向愛將舊衣重穿：

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凱特最新勁敵：曾擔任戰地記者的平民王后

西班牙王后Queen Letizia未嫁進王室前，是名電視台主播，出身自傳媒世家的她曾在彭博電視經濟頻道、CNN+等大型新聞機構工作過，亦於2003年曾到訪伊拉克擔任戰地記者，後來在一次記者晚宴上邂逅時任王儲費利普（Felipe)，平民出身的她亦被稱為首位西班牙平民王后。

西班牙王后Queen Letizia一身Zara露肩連身裙打扮引起了搶購潮。(GettyImages)

平衫貴穿：令Zara連身裙一度賣斷市？

即使由平民變成王后，但Queen Letizia並沒有因此變得揮霍，對於穿衣之道仍然堅持自己喜歡的風格。Queen Letizia如凱特一樣喜歡大眾品牌，而她對西班牙出品的Zara也特別情有獨鍾，同時也會穿着ASOS、Mango等品牌的服裝，卻又不失莊重優雅感，令不少人大讚她是「平衫貴穿」的最佳示範，亦成為時尚指標。其中，就以一次亮相於薩蘇埃拉宮接待訪客時所穿的Zara露肩粗花呢連身裙打扮則引起了搶購潮。

Queen Letizia熱愛穿着Zara等大眾品牌：

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Queen Letizia試過於短時間內重複穿上紐約品牌Carolina Herrera的印花連身裙。(GettyImages)

除了熱愛大眾品牌，Queen Letizia也會大方展示節儉的美德，出席活動時經常都會將舊衣重穿，而且相隔的時間絕對不會距離太長時間。就如，她曾經試過於短時間內重複穿上紐約品牌Carolina Herrera的印花連身裙，第一次以Carolina Herrera印花連身裙現身，是在2019年3月倫敦Sorolla art exhibition場合；而第二次身穿同一條印花連身裙出現則是於4月時份出席Miguel de Cervantes 2018官方頒獎典禮，兩者僅只是相約一個月的時間；而第三次的舊衣重穿，則是最近10月尾到訪韓國時穿上，三次均是以黑色高跟鞋作搭配，只是於髮型和配飾搭配上有所不同，美態不變成為話題。

Queen Letizia具節儉美德，常將舊衣重穿：

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（資料來源：Insider​, The Cut）