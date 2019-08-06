【凱特】草織船跟鞋成新寵　精選上班約會必備百搭夏日鞋款！

無論你選擇了多漂亮的服裝，也別忘記需要一雙適合的鞋履作配襯，令造型變得更一致，同時錦上添花。 今個夏季興起了不同的鞋款，而且百搭程度絕不比波鞋、小白鞋遜色，是不可缺少的單品，快來看看哪款適合充當你的「炎夏好夥伴」吧！

草織船跟鞋

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）也喜愛穿上草織船跟鞋，配襯印花連身裙，更顯優雅。（GettyImages）

2017年春夏，Gucci、Dolce & Gabbana、Jimmy Choo等品牌帶來了一股船跟鞋熱潮，而今個春夏則流行結合了草織元素的船跟鞋款，就連英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）近日也拋棄了一直喜愛的英國品牌L.K Bennett高跟鞋，轉向草織船跟鞋的懷抱。

草織平底鞋一向予人度假、休閒感覺，但草織船跟鞋卻帶來一份不刻意的時尚感，更適合應用於上班或約會等場合。想要呈現優雅感，或可像凱特一樣穿上雪紡材質的印花連身裙，配上一對草織船跟鞋，充滿夏日感之餘也可淡化休閒感。

如果想造型更加女性化，則可選擇綁帶款式的款式，將綁帶纏繞至小腿位置，除了營造小性感，也能達修飾小腿線條之作用，令雙腿看起來更加纖瘦。不過，如果你是嬌小女生，就要多加留意綁帶的粗度，需要選擇幼綁帶的款式，過粗的綁帶款式只會有機會弄巧成拙，讓你的腿部看起來更粗、身高更矮，因此必需要嚴選款式！

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方頭鞋

方頭鞋成為一眾時尚達人的必備單品。(allthingswendy@Instagram)

另一款夏日鞋履，則早已被一眾時尚達人在社交平台「洗版」了，她們的日常穿搭幾乎都會出現方頭鞋的蹤影。許多人認為方頭鞋很難配襯，既沒尖頭鞋顯腿長，也沒圓頭鞋般舒適，但實情方頭鞋並沒大家想像的難駕馭，更是極容易搭配服裝的一個款式呢！

高跟還是平底方頭鞋款式，也貫徹於簡約設計，易於搭配不同風格的造型，無論是強調俐落與正式感的西裝造型，還是甜美系造型，只要選對鞋款的顏色就能完美襯托，而且更能輕易為造型呈現出復古味道。重點是，Fendi和Bottega Veneta等品牌於2019秋冬亦有推出方頭鞋的單品，故方頭鞋的熱潮絕對並非只有今季！

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高跟人字拖

高跟人字拖比起平底人字拖款式，不會讓人感到過於隨便。(kaity_modern@Instagram)

雖然人字拖的確帶有一種過份休閒、只適合到家樓下買飯的感覺，但只要選擇具有低跟設計的款式即能衍生出時尚感，即使是應用於上班穿搭，也不會讓人覺得不尊重場合、過於隨便的感覺。除一般幼跟款式，也可選擇較特別的鞋跟款式，如圓形、幾何形狀，甚至透明的鞋跟，有利於增加造型感；而且比起幼跟，於行走時更方便舒適。