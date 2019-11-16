百褶裙令粗腿瞬間隱形　襯西裝褸顯腰線　不運動不節食也能輕鬆瘦

秋冬季總會想起闊腳褲、直腳褲等單品，抵擋冷風之餘亦能修飾身形。不過，褲款以外，其實百褶裙也是一個四季皆宜而且相當百搭的單品，只要配搭得宜更可帶來顯瘦效果。

百褶裙如一般裙款一樣爲短款與長款剪裁，不過兩者所呈現的感覺卻大爲不同。短款百褶裙傾向學院風，雖然簡單的以T-Shirt搭配就能打造長腿效果，但感覺較爲少女，未必適合每個女生的衣着風格。

除非你對學院風打扮情有獨鍾，否則還是建議選擇中長款的百褶裙，凸顯一份知性感吧！飄逸的百褶裙又應該如何搭配營造秋冬感，同時帶來顯瘦效果？

百褶裙 x 西裝褸

於西裝褸外繫上腰帶，可讓腰線呈現。(juliamateian@Instagram)

相比起夏天，秋冬穿搭更能營造更多Layering，帶來不同變化。然而，香港的天氣不特別寒冷，善用西裝褸作層次就最好不過。西裝褸不但能中和百褶裙女性化的感覺，更讓整體造型變得剛柔並重。如果希望修飾身形，可於西裝褸外繫上腰帶，令腰線更加明顯。亦能搭配時下流行而且是名牌入門之物的Belt Bag，帶來時尚感。

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百褶裙 x 長褸

用以長褸搭配百褶裙，更能帶出造型感。(lauraslittlelocket@Instagram)

內搭服裝可選擇貼身素色上衣，搭配百褶裙，輕鬆就能打造斯文甜美造型；亦能夠配恤衫，再外加一件闊身上衣，增加文青感。如要配上外套，除西裝褸款，也可選擇長褸，長褸的長度大約於膝下位置，露出少部份的裙擺已經足夠，帶來更個性化的一面。

+ 3 + 2

百褶裙 x 休閒鞋

休閒鞋以外，也可像王敏奕一樣選擇高跟靴款以拉長身體比例。(wongmanyik@Instagram)

百褶裙除完美遮掉粗腿、大Pat pat，感覺也甚爲年輕活力。如果平日喜歡休閒打扮的女生，可搭配一雙休閒鞋，如Converse、Vans，甚至是小白鞋，極容易配襯亦帶出休閒氣息。不過，如果想要增高或平日打扮較女性化的女生，則可選擇高跟、厚底的鞋款，拉長整體比例。