新人注定離婚有樣睇？婚禮攝影師解密　婚宴哪些行為暗示易分開？

常說情侶都會有夫妻相，但原來注定會離婚也有樣睇？

（《暮光之城》劇照）

由籌備婚禮到婚禮當天，除了伴娘及一班姊妹，見得最多的應該是婚禮攝影師，婚禮攝影師不單要於事前溝通好當日的拍攝要求，於婚禮當天亦需全天候在新人身邊記錄整個過程，故也可以說是於當日最能看到新人在婚禮上互動的人。正正如此，美國媒體HuffPost列出了多名婚禮攝影師的分享，指出新人於婚禮上有哪些行為代表他們的關係未能長久，甚至往往於婚後很快就會分開。

跡象一：大部份婚禮賓客缺席

（《人約離婚後》劇照）

新人一般都會在婚禮前確認當天出席的人數，以預算坐位與食物酒水上的安排。美國婚禮攝影師Brian Delia從他過往參與婚禮的經驗分析，大多數新人的婚禮只會有10%至15%賓客缺席，要是超過20%賓客沒到，那就代表新人的人緣不甚好，亦反映出新人都是不太懂得與人相處的人。

Brian Delia指出，曾經試過在一場婚禮中，那對新人邀請了約250名賓客，卻於當天只有60人出席。然而，由於他們已支付了原定人數的餐費，故主動詢問他的太太和孩子會否出席，好讓食物與金錢都不用浪費。到最後，這對新人也於不久後分居了。

跡象二：對婚禮安排沒有共識而強行舉行

（《人約離婚後》劇照）

籌備婚禮最容易發生的問題，就是兩個人對婚禮的期望有差別，例如男方希望低調；而女方則希望凡事盡善盡美，結果超出預算。可以在婚前識到共識，互相遷就固然好，但如果只是一方不斷配合，那或許就會出現問題了。

美國婚禮攝影師Carlos G. Osorio分享，曾經有次於婚禮上遇過新郎拉到一旁抱怨，埋怨新娘子種種要求，以致婚禮上的開支足足比預算超出兩倍。雖然婚禮依舊進行，新娘亦享受於她的夢想婚禮之中，可是這對新人於婚禮的6個月後已經決定分開。

跡象三：刻意營造甜蜜氛圍

（《Gossip Girl》劇照）

以為於婚禮上看到新人表現得愈甜蜜就愈幸福？事實可能卻相反。美國婚禮攝影師Gretchen Wakeman分享指，曾經為一對新人時，他們拍照時既不是擺出自然的甫士，又不是甜蜜的望向對方，而是刻意像模特兒一樣擺出各色各樣並不自然、看得出來是故意營造甜蜜氛圍的甫士，二人之間完全沒有火花以及互動可言，比起眼前的一刻，反而只想拍出來的是一張又一張的完美照片，當然也是分開收場。

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（資料來源：HuffPost）