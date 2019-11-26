《魔雪奇緣2》掀冰雪藍調名牌手袋熱！LV、Chloé力捧冰冷甜美感

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》高度回歸，主角Elsa全新造型依然以冰雪藍色長裙打扮，繼續為大人小朋友留下深刻印象。冰雪藍色彩鮮明，清雅脫俗，令人聯想起冬天的冰冷感同時不失活力，旋即成為時尚界的人氣顏色。各大品牌如Louis Vuitton、Chloé、Fendi、Sophie Hulme 、Meli Melo 都推出冰雪藍色的手袋，成為今季大熱單品。

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冰雪藍被潮人熱棒？2019巴黎時裝周早有出現！

《魔雪奇緣II》的冰雪藍深受歡迎，早前西班牙女星Gisela在出席《魔雪奇緣II》首映禮時，為配合電影，故意用冰雪藍的手袋，亦是不少IG潮人的時尚單品，包括今年出席巴黎周的時裝達人，可見冰雪藍熱潮大起！

【點撃看】冰雪藍手袋，潮人穿搭！

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LOUIS VUITTON NEW WAVE CHAIN BAG PM

冰雪藍色手袋以小牛皮製成，表面光滑，手袋配上復古金色“ Louis Vuitton”標誌和金色鏈帶之外，彩色"Vuitton"的印紋別具特色，大幅增加玩味，亦令整體顏色配搭鮮明，又不失高貴大方。手袋形狀故意設計下方凹陷以方便手提。 鏈帶更加可以拆卸和具滑動性，輕髮配搭不同造型。

LOUIS VUITTON NEW WAVE CHAIN BAG PM的尺寸是21.0 x 13.0 x 6.5厘米 （長x高x寬），今個冬季既活力又新潮時尚。(取自官網LOUIS VUITTON)

LOUIS VUITTON NEW WAVE 相機袋

冰雪藍色的NEW WAVE 相機袋同是小牛皮製造，當然亦少不了綴有復古金色LV標誌。拉鏈拉片位置更加印有彩色Vuitton標誌，設計充滿時尚感。手袋四四方方，又配備舒適的皮革及復古金色鏈帶，簡單方便實用，十分適合日常使用。

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Chloé Tess小號手袋

一個小小的冰雪藍色小號手袋，令女生在冬季增加典雅氣質。Chloé Tess小號手袋是由小牛皮和麂皮組合製成，表面十分有光澤，形態優雅，金屬圈釦點綴更顯高貴感。不要以為它小小的，其實內部空間非常實用，足夠放置日常用品。另一個特色是它由一長一短的雙綁帶方式固定，底部都有一條皮革飾帶，展示圓形形態之餘不失層次，賣點十足。

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Chloé皮革壓紋鱷魚紋Drew單肩包

如果想有一些型格感，Chloé的冰雪藍色皮壓花鱷魚紋Drew單肩包就十分合適！首先皮壓花鱷魚紋十分少見於冰雪藍色單肩包上，已經是別具特色，質感精緻。至於形態上，設計師採用弧形曲線，令單肩包完全不失柔美感，充滿70年代的優雅氣息。

人人必備一個最精緻手袋，必是冰雪藍色皮壓花鱷魚紋Drew單肩包。(取自官網Chloé)

另外，金屬釦的設計來自一些金屬首飾的硬件，設計細節加上小鏈作點綴，令整個手袋增加型格感，又不失大方得體。再配搭幼細長長的鏈條為肩帶，既可以單肩又可以斜挎，營造出更加休閒的外觀。

Chloé Faye中號壓紋鱷魚皮單肩包

即使是Faye中型的冰雪藍色皮壓花鱷魚紋單肩包，都是一種具時尚現代感又不失休閒氣息。特別留意的是它的鏈條上一個箍圈硬件，可以扣在金屬圓上。款式線條簡潔，內部手風琴結構能夠增加間隔，方便攜帶物品。既可以單肩包亦可以手提。

FENDI BAGUETTE LARGE

具FENDI 標誌性的Baguette手提袋由意大利製造，小羊皮製成，十分柔軟。冰雪藍色手袋配合FF圖案紋理，低調地展現高貴感。手柄和肩帶當然可以拆卸，以自由配搭成手提或斜挎。雖然是磁性釦，但內裡配都有拉鏈袋，可以暗格收藏銀包。

Sophie Hulme Ice Blue Ice Cream Square Albion

冰雪藍色好像雪糕一樣冰冷而甜美。即使在冷冷的冬天中，都不忘給周邊人甜美幸福感。Sophie Hulme的新品手袋一如以往由匈牙利製造，又以經典Albion手提袋的方形設計，別以為它是平凡的灰色袋！

正面灰色袋，事實上是......(取自官網Sophie Hulme)

今季Sophie Hulme以冰雪藍色的皮革重新塑造手袋輪廓，兩則冰雪藍色的皮革與正面的灰色面，意外地十分相襯，再加上鍍銀硬件，手袋表現低調的時尚感。方形設計，具實用性。另外皮帶比較厚，具有耐用性，而且亦是拆卸式，都可以斜挎。

其實兩側是鮮色的冰雪藍色皮革，令整個手袋給了驚喜！(取自官網Sophie Hulme)

Sophie Hulme Ice Cream Nano Albion Cube

Sophie Hulme在今季度亦有推出Albion Cube，當然一樣由匈牙利製造，不過今次設計師將現有設計更新和改造，將受歡迎的現有樣式Albion和The Cube融合，成為新的時尚結合。整個手袋都是以冰雪藍色的皮革製成，以幼小的皮革綁結成蝴蝶結收起物品，十分玩味、俏皮。內部四四方方，方便容納，十分實用。

Meli Melo Thela中號手提袋

Meli Melo的冰雪藍色Thela中號手提袋由意大利製造，因為是牛皮皮革，所以肩帶十分柔軟，頂部又有手握位，整個形態特別內有拉鍊內袋，而且可以拆卸，十分方便。

眾多冰雪藍色手袋中，形態最特別。(取自官網Meli Melo)

《魔雪奇緣2》再次令女生們捲入一個冰雪童話的氣氛，引起全球女生哄動。冰雪藍手袋氣質優雅，即使穿上厚厚大衣都可以冷凍之中來一點的甜美，十分百搭。

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