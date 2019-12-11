【KOL穿搭】三位微胖時裝達人的冬日顯瘦祕訣：中長裙保暖不臃腫

雖然時尚圈中，大多數的明星及模特兒的身材都是屬於纖瘦，所以讓大眾錯覺認為，偏瘦的身形才能撐起時尚感重的衣物。其實在今年秋冬的穿搭或單品趨勢重點中，有許多藏肉小秘訣，現在由 3 個微胖女外國 Fashionista：Tonya Smith、Sara Crampton 及 Levi Nguyen 的日常穿搭中，看看怎樣的單品可以達到顯瘦作用。

【鏤空透視上衣】

今年許多品牌運用透視材質，不但前衛時尚也可襯托出強大氣場。你以為在透視效果下沒辦法藏身嗎？其實此設計單品可說是為那些想露又不敢露的女孩們而設。鏤空透視上衣給予朦朧的視覺感，將輪廓模糊化，而且選用的材質也相對硬挺，因此焦點反而會放在衣著的圖樣跟剪裁上，更能有限度地顯露肌膚，一嚐展現性感韻味的機會。不過記得下身要選搭收窄的裙子，一寬一窄的搭配才不會讓整體蓬鬆感無限延伸！

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【過膝中長裙】

這個秋冬一定要擁有一件過膝裙！在設計品牌的復古浪漫風潮下，各種美麗顏色、圖騰或剪裁的過膝裙推出，不但很好搭配，也可輕鬆打造穿搭重點，不過很多女孩擔心窄身的裙子會讓曲線畢露，沒法藏著東方人最在意的腿部及臀部。過膝的長度能夠遮掉大腿及臂部位置，露出的小腿線條可以藉由鞋子的選擇拉長，但要注意的是，軟質料、亮面、大圖騰的設計千萬不能採用而造成反效果啊！

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【硬肩西裝外套】

一改過去幾年低肩、線無墊肩的大衣風格，今年秋冬西裝外套以 70、80 年代墊肩回潮，不同以往的是今年不再誇張化呈倒三角視覺，還是在合乎肩線立體。讓身形變窄、更精實，手臂肉肉也能隱藏起來，若是選擇大地色格子細線條紋，更讓色彩顯學在視覺瘦身發揮得淋漓盡致！

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【尖頭鞋】

令人大感開心的是，尖頭鞋仍是今年秋冬潮流！各類靴子、平底鞋、高跟鞋都往尖頭設計靠攏，不論日常穿著或是拍照都能呈現零死角的流暢感，而後跟繫帶款露出腳踝還能透露微性感。顯瘦效果當然不用說，圓頭鞋會腳形看起來更圓潤，而尖頭鞋可以修飾腳背、延伸視覺效果。

【手拿包】

秋冬配大手袋才顯眼？想要有顯瘦視覺效果，大手袋的沈重感反而增加視覺負擔，不妨可以改用最潮流的小尺寸手袋，而 Cross body 的揹法會讓目光藉由背帶而延伸；若上班需要大容量一點的手袋，可以選擇側肩背，或是收緊背帶改作手拿包。而手拿包則是最好的假日選擇！藉由手拿包持有的姿態可以遮擋在意的部位以外，不會造成視覺延伸擴散感，更是能打造自信氣場，所以今年秋冬必收一款手拿包走遍天下！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】