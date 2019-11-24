盤點3大台灣爆紅美女Youtuber　第3位靠「升Cup穿搭術」成功上位

各位老司機們晚安，你們最期待的彎老濕又上線囉！今天要討論的深夜內容，就是要來聊聊大家最愛看哪位 Youtuber 的頻道呢？我這個人很簡單，只要是漂亮妹子我都喜歡，所以今天就要跟大家分享3位「有長相、有臉蛋、有美腿又敢講」的Youtuber，還不快小鈴鐺加訂閱按下去！

一、美麗妄娜

首先第一位就是「看照片有氣質，一開口就破功」的美麗妄娜！別看美麗妄娜有著氣質外表，其實她在節目上非常的搞笑〈有點像是男版的 HowHow〉，也因為自然不做作，所以很容易會不知不覺就笑著看完她的影片了～當然，除了個性好笑之外，美麗妄娜更是擁有傲人豪乳跟一雙美腿，加上討論的主題也非常辛辣，絕對要推給各位老司機們啦！

美麗妄娜「看照片有氣質，一開口就破功」。（IG@wanna10_4）

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二、奎丁Zamy

接下來這位一樣有胸、有腿、又有臉蛋，她就是奎丁Zamy！彎老濕第一次看到她是跟狠愛演的胡椒進行一日約會的影片，當時我就在想「OH～WOW，這女的也太正了吧！」進而開始追蹤。過去曾是知名直播主的她，因出眾的外型，也被網友封為「雅典娜女帝」的稱號，其中最讓老司機們受不了的應該還是她那火辣的E Cup雙峰搭配白皙美腿，叫人直呼⋯⋯阿嘶～

奎丁Zamy非常「GFable」。（IG@zamy_ding）

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三、一隻阿圓

最後要介紹的這位，是由彎老濕的同事力推！雖然這位同事本身是一位「尻派代表」，但他還是很老實地說自己是不小心被「一隻阿圓」的傲人上圍給吸引到的！這位Youtuber一隻阿圓過去曾是一位電台DJ，現在則轉為美妝部落客，影片內容也以美妝保養為主，看到這或許很多老司機會覺得，美妝保養不就沒什麼看頭了嗎？錯！因為在她的頻道中還是偶爾會出現大尺度的衝擊畫面～

一隻阿圓上圍傲人。（IG@nanaciaociao）

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▼一隻阿圓「升Cup穿搭術」▼

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】