Uniqlo、GU全線減價　必睇Heattech、大熱絨毛褸　日本女生如何襯

「UNIQLO x GU感謝節」趁黑色星期五（Black Friday）的減價優惠時段舉行。由11月29日Black Friday當天至12月5日期間，Uniqlo和GU攜手舉行「UNIQLO x GU感謝節」，將有大量貨品設限定優惠。一向鍾情於Uniqlo、GU簡約風格的女生，面對誘惑，到底如何不會買錯衫？或先學日本女生的穿搭方法吧！

是次大減價為Uniqlo和GU首次攜手舉行，兩個品牌由11月29日起，一連7日將為大家帶來限定優惠（包括Uniqlo實體店、官網以及GU實體店）。減價的貨品均為冬日貨品，包括各種類型的大衣、羽絨、針織，甚至是保暖度高的Heattech以優惠價出售，絕不是賣不去的「倉底貨」。故大家也可以去尋尋寶，不過在尋寶之前也可先看看以下推介的優惠產品，先Mark實心頭好！

Uniqlo

Uniqlo的設計走簡約休閒風，沒有太大的細節點綴，不過只要懂得搭配也能變得時尚，就如有部份日本師奶穿起Uniqlo出品也絕不會感到求其。是次Uniqlo所提供的優惠產品由內至外，包括內衣、內搭T-Shirt、針織衫、褲裝、外套、羽絨、居家服等，完全是貼心至極！而且是次只要於Uniqlo單次購物額滿HK$600，即可獲贈指定Heattech極暖T恤一件（每天每店名額200個），怎能不入手？

Heattech保暖衣

Heattech保暖衣是冬日的必需品，怎可不入手？(uniqlo.com)

當中，建議必定要購入Heattech保暖衣。大概，女生於冬天都不愛將自己打扮得如「果粽」一樣，顯胖又顯矮，於是以一件保暖衣作打底就最好不過。Uniqlo指定短袖Heattech保暖衣、背心、緊身褲在優惠期間由HK$79減至HK$59；長袖款式由HK$99減至HK$79；至於保暖度較佳的指定Heattech極暖T-Shirt則由HK$149減至HK$99。這樣的價錢即使是普通內衣也未能於平日買到呢，更何況Uniqlo的Heattech系列一直都有不少好評。

外套

搖粒絨Fleece拉鏈外套於日本十分流行，柔軟的材質令人感到十分舒適。(uniqlo.com)

另外，冬天必定要置入一件薄身但又同時保暖的外套！要是你也正尋找這樣的款式，不妨考慮入手搖粒絨Fleece拉鏈外套（原價為HK$199；感謝價格為HK$149）。外套為絨毛材質，望上去已有一份溫暖的感覺，不過摸上手卻輕巧柔軟，十分舒適。近來的天氣，日本女生都喜愛以這種外套作搭配，配襯褲裝呈現休閒感；配襯裙裝的話，則能帶出甜美感，相當百搭。

另外，也建議大家可考慮購入超輕型薄羽絨外套（原價為HK$399；感謝價格為HK$299）。雖然薄身，但仍能帶來適當的保暖效果，更可配合大衣穿搭，以增加層次感。而更大的好處就是，能夠摺疊收藏於小袋子內再放於手袋中，不佔太大空間之餘更能預防不時之需。

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參考日本女生如何搭配絨毛外套：

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GU

GU的風格則較多元化，休閒款以至適合上班的款式也有提供，適合不同風格的女生。而是次GU在優惠期間，大衣、褲裝、居家服、鞋款、飾品等男、女、童裝多款冬日商品均以優惠價發售，購物滿HK$400，亦會送贈一個燈芯絨小物袋（送完即止）。喜歡GU的女生，或能考慮以下推介？

Cable cocoon cardigan

還未到需要穿着大衣的天氣，針織外套似乎能於這天氣幫得上忙！這款開胸針織外套（原價為HK$199；感謝價格為HK$149）甚為百搭，無論是配襯裙裝還是褲裝都得宜，加上外套上的粗織花紋成為點綴，避免單調。既可以當成外套穿着，也可如日本女生一樣將鈕扣全扣上，配上背心打底當成上衣穿着；如天氣較冷，在內搭配一件白恤衫也十分好看。

參考日本女生如何搭配針織外套：

Rib front button knit dress

這款針織連身裙可多個穿法。(gu-global.com)

針織外套以外，針織連身裙也是冬季不能沒有的單品之一。就如這條Rib front button knit dress款式（原價為HK$249；感謝價格為HK$199），一件單品就能有3個穿法，方便造型。先是當成連身裙穿着，亦可當成長外套款式穿着，另外，由於是素色的關係，能夠先在內搭配一條碎花連身裙，裙身長度可比針織連身裙長，再於外搭配針織連身裙，營造層次穿搭，亦令造型變搶眼。

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更多部份GU優惠商品：