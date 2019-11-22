Victoria's Secret今年取消內衣騷　過份鼓吹單一美模特兒也反枱

曾幾何時，Victoria's Secret是不少女生的追隨品牌，維密天使更是大眾的焦點。但隨時代變遷，大家開始不再奉行品牌單一的「理想天使」與「性感」審美觀。 加上，面臨各大內衣品牌的盛起，Victoria's Secret的熱潮似乎不再。亦不斷有消息指品牌每年一度的內衣時裝騷將不會舉辦，當時品牌卻沒有作出任何評論或澄清；終於在最近由母公司L Brands證實今年的維密內衣時裝騷將會取消。

Victoria's Secret內衣時裝騷一向都是品牌的年度盛事，不過近日母公司L Brands則表示今年的時裝騷將會取消。(Vcg.com)

時裝騷為品牌營銷成就，卻於今年決定取消

每年維密內衣時裝騷都會成為關注，更似是品牌的年度盛事一樣。不過，今年卻不能看到天使們在舞台上的風采了。根據美國《有線電視新聞》報導，Victoria's Secret母公司L Brands首席財務官Stuart Burgdoerfer確認今年將不會舉辦時裝表演，更指時裝騷一向是品牌的營銷成就，現時團隊正在研究如何提高品牌定位與希望與客戶溝通得更好。

1995年，Victoria's Secret首次舉辦內衣時裝騷，當時的設計相對平實。（YouTube截圖）

第一屆Victoria's Secret內衣時裝騷於1995年舉辦，所呈現的設計並不如近年的大膽與性感，當時不但是品牌風格傾向簡約，就連騷場上的設計亦相對平實，直至後來才傾向性感撩人的內衣設計，例如Push Up、喱士等款式。一直以來亦只沿用8碼以下、最低身高175cm、腰圍61cm的模特兒，試圖打造外觀與身形完美無瑕的天使，成就女生對性感的指標與癡迷。

Victoria's Secret單一審美觀讓模特兒感不適並反抗

從Victoria's Secret選擇天使的模式，已看得出品牌所追求的除了性感，更需要高䠷纖瘦，仿似為每個女性灌輸一套「標準美」。雖然歷過每個女生都希望能成為天使，成功為她們帶來名氣的階段，但在近年卻愈多愈多模特兒不認同品牌的作風。

先有模特兒Kylie Bisutti，《Us週刊》指出，Kylie Bisutti得到2012年Victoria's Secret走騷機會後，發現原來自己一直嚮往的Victoria's Secret模特兒身份原來只是花時間製造的假象，例如需戴上假髮、噴上褐色的皮膚顏料以及以每餐只食用燕麥片、水果和蔬菜所換來纖瘦身材，於是自行退出甚至離開模特兒行業。

亦曾於2018年Victoria's Secret內衣時裝騷舉行前的兩個月，一名不認同品牌營銷手法同時主張曲線美的模特兒Robyn Lawley於Instagram發起呼籲，希望模特兒們、觀眾都能抵制品牌的時裝騷與不再購買品牌的產品，更指其原因是因為她認為Victoria's Secret一直以來都用同一個審美標準看待女性，而真正的美卻並非如此。

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品牌首席營銷官曾暗指不歡迎跨性別和大碼模特兒

同年，Victoria's Secret首席營銷官Edward Razek接受《Vogue》訪問時，被問及會否考慮讓跨性別和大碼模特兒參與內衣時裝騷，他卻指出品牌早於2000年進行過幾次有關大碼模特兒的表演，但卻沒有較佳的反應，亦直指時裝騷是一個夢幻且充滿娛樂性的節目，即暗示不需要她們加入表演中。即使其後品牌急發聲明道歉並作出澄清，但品牌於形象方面也進一步受損。

內衣時裝騷節目創最低收視率

正因為這種鼓吹Body-Shaming的態度和格調，Victoria's Secret的生意每況愈下，近年來的時裝騷收視狀況也未如理想，根據英國《衛報》報導，指Victoria's Secret內衣時裝騷於美國廣播公司於2001年首次播出，當年顯示有1200萬人士觀看，至於2018年的時裝騷節目則只餘330萬人士觀看其播出，數字大跌，也是開播以來的最低收視率。

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近年來，Victoria's Secret的生意與形象均大為下落。(Vcg.com)

不僅愈來愈多人對於Victoria's Secret時裝騷沒有興趣，就連品牌的生意也大為下降，計劃於今年關閉美國53間分店。品牌有見及此，於今年一改品牌的以往予人的刻板印象，除沿用了微胖模特兒Barbara Palvin，亦首次起用一位來自巴西的跨性別模特兒Valentina Sampaio。

左圖：微胖模特兒Barbara Palvin；右圖：跨性別模特兒Valentina Sampaio（victoriassecret@Instagram；valentts@Instagram）

即使改變，也難解決生意下滑

而根據美國商業雜誌《財富》的報導，L Brands首席財務官Stuart Burgdoerfer承認品牌的銷售額持續下降，最近一個季度的銷售額下降了7%，比去年同期足足下降了2%。

等同於即使Victoria's Secret踏前了一步，似乎卻未有完全挽回大眾對品牌的喜愛。亦未知品牌現時所做的一切到底是真心希望擴闊美的定義，還是單純挽救失去的形象。或許，是次Victoria's Secret首次取消時裝騷可以界定為一個時代的終結，將來品牌會被其他內衣品牌取代，還是能夠重振旗鼓，則要靠它以後向哪個方向發展了。

【按圖看】你又認得幾多位維密天使？

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（資料來源：美國《有線電視新聞》, 《Us週刊》, 《Vogue》, 英國《衛報》, 美國《財富》）