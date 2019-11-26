Chloé副線See By Chloé　$2千蚊有交易　小資唔肉赤買手袋攻略

對女生來說，總要有一至兩個名牌手袋看門口，以便出席隆重場合充撐場面。不過，礙於名牌手袋售價並不便宜，故未必適合平日粗用。如果想要尋找Everyday Bag，或許名牌的副線之作會更吸引？

Chloé副線：See By Chloé

Chloé副線品牌：See By Chloé極有Chloé影子，如果未能負擔得起Chloé手袋的價錢，大可考慮一下。(seebychloe@Instagram)

Chloé的手袋款式主打簡潔，而其金屬環形扣亦成為品牌的標誌，得到許多女生的喜愛。不過，Chloé的價錢也絕不經濟，就以大受歡迎、具金屬環形扣設計的Tess Bag Small Size為例，價格由HK$14,200至HK$17,200，並不是小資女能夠輕易負擔得起。倘若鍾情於Chloé的設計，或可考慮Chloé的副線品牌：See By Chloé。See By Chloé主打年輕女性市場，無論是手袋輪廓以至設計風格都承襲了Chloé，而款式亦更見年輕化，就如Hana與Joan系列均設有金屬環形扣；另外，2019秋冬推出的Mara系列在袋型與細節位上都甚有Chloé Nile和Tess馬鞍袋的影子。

See By Chloé的定價為HK$2,050至HK$4,550不等，極為吸引。除多個外國購物網站設有品牌的手袋款式，近日有香港時裝店Rue Madame亦引入了See By Chloé，聰明的小資女可到商店以及不同外國購物網站，甚至官網先格價後才購買，務求以最相宜價錢購入心頭好。

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Alexander McQueen副線：McQ Alexander Mcqueen

McQ Alexander Mcqueen為Alexander McQueen副線。(mcq@Instagram)

Alexander McQueen的設計較為大膽，傾向暗黑系、叛逆型格路線，未必適合其他風格的女生。相反，2006年才成立的副線品牌McQ Alexander Mcqueen款式以純色和少量窩釘細節為主，較為中性卻不失前衛感，亦比較容易駕馭。McQ Alexander Mcqueen的袋款於官網價格為HK$3,000至HK$6,200，而外國購物網站則有些款式由HK$1,515起已有交易，相當親民，不過卻未必時時遇到了。

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Giorgio Armani副線：Emporio Armani

Emporio Armani為Giorgio Armani的副線，主打年輕市場。(armani.com)

Emporio Armani屬Giorgio Armani的副線，當年一推出便成為關注。與其他品牌的副線一樣，品牌主要走年輕路線，希望設計出一系列時尚產品吸引更多年輕人的喜愛，尤其是認為主線Giorgio Armani過份成熟的人。然而，Emporio Armani亦承繼了主線的簡約感，手袋款式方面主要以黑、白、紅等基本顏色為主，而袋形設計方面亦較多變，傾向時尚與個性感，價格約為HK$2,100至HK$5,700。