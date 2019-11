Chloé副線See By Chloé　$2千蚊有交易　小資唔肉赤買手袋攻略

對女生來說,總要有一至兩個名牌手袋看門口,以便出席隆重場合充撐場面。不過,礙於名牌手袋售價並不便宜,故未必適合平日粗用。如果想要尋找Everyday Bag,或許名牌的副線之作會更吸引?

Chloé副線:See By Chloé

Chloé副線品牌:See By Chloé極有Chloé影子,如果未能負擔得起Chloé手袋的價錢,大可考慮一下。(seebychloe@Instagram)

Chloé的手袋款式主打簡潔,而其金屬環形扣亦成為品牌的標誌,得到許多女生的喜愛。不過,Chloé的價錢也絕不經濟,就以大受歡迎、具金屬環形扣設計的Tess Bag Small Size為例,價格由HK$14,200至HK$17,200,並不是小資女能夠輕易負擔得起。倘若鍾情於Chloé的設計,或可考慮Chloé的副線品牌:See By Chloé。See By Chloé主打年輕女性市場,無論是手袋輪廓以至設計風格都承襲了Chloé,而款式亦更見年輕化,就如Hana與Joan系列均設有金屬環形扣;另外,2019秋冬推出的Mara系列在袋型與細節位上都甚有Chloé Nile和Tess馬鞍袋的影子。

See By Chloé的定價為HK$2,050至HK$4,550不等,極為吸引。除多個外國購物網站設有品牌的手袋款式,近日有香港時裝店Rue Madame亦引入了See By Chloé,聰明的小資女可到商店以及不同外國購物網站,甚至官網先格價後才購買,務求以最相宜價錢購入心頭好。

Alexander McQueen副線:McQ Alexander Mcqueen

McQ Alexander Mcqueen為Alexander McQueen副線。(mcq@Instagram)

Alexander McQueen的設計較為大膽,傾向暗黑系、叛逆型格路線,未必適合其他風格的女生。相反,2006年才成立的副線品牌McQ Alexander Mcqueen款式以純色和少量窩釘細節為主,較為中性卻不失前衛感,亦比較容易駕馭。McQ Alexander Mcqueen的袋款於官網價格為HK$3,000至HK$6,200,而外國購物網站則有些款式由HK$1,515起已有交易,相當親民,不過卻未必時時遇到了。

Giorgio Armani副線:Emporio Armani

Emporio Armani為Giorgio Armani的副線,主打年輕市場。(armani.com)

Emporio Armani屬Giorgio Armani的副線,當年一推出便成為關注。與其他品牌的副線一樣,品牌主要走年輕路線,希望設計出一系列時尚產品吸引更多年輕人的喜愛,尤其是認為主線Giorgio Armani過份成熟的人。然而,Emporio Armani亦承繼了主線的簡約感,手袋款式方面主要以黑、白、紅等基本顏色為主,而袋形設計方面亦較多變,傾向時尚與個性感,價格約為HK$2,100至HK$5,700。