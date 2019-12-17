【顯瘦穿搭】冬天著毛衣顯臃腫？五個技巧打造腰身、拉長線條

又到了冬季，許多人為了保暖而漸漸添加衣物，但是穿多了不免顯得臃腫，因此穿著厚衣服時就要特別注意，不能有了溫暖卻失了時尚感啊！其中，毛衣是冬天最常見的單品之一，那要如何穿搭才能好看又顯瘦呢？就讓搭編告訴你吧！

技巧一：打造腰身，突顯身體曲線

今年夏天很流行的一件式洋裝持續發燒至冬天，穿得好是時尚，若穿不好就會顯得臃腫，再加上毛衣的版型厚重、寬鬆，更容易顯胖，這時只需要一條腰帶或有綁帶設計的款式便可以解決，有了腰身就能突顯身體曲線，自然顯瘦。

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技巧二：一件式穿搭，拉長腿部線條

身為女人都擁有一個「愛美不怕流鼻水」的能力，因此在氣候允許的狀況下，可以選擇露出腿部，不僅平衡了上衣的厚重感，也能展現腿部線條。此外，選擇有開岔設計的款式亦有相同效果，還能創造隱約的性感風格。

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技巧三：露出肌膚、平衡厚重感

毛衣的臃腫感一方面來自它的「包緊緊」，因此適當地露出肌膚有助於平衡厚重感，無論是選擇 V 領設計，或是將袖子稍微捲起，都有顯瘦的效果，亦能利用手腕、鎖骨等線條創造魅力！

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技巧四：搭配窄腳褲，創造纖細感

為了擁有顯瘦的效果，應避免「上寬下寬」的穿搭法，因此穿著毛衣時最好搭配窄腳褲等貼腿的褲子，利用對比的方式營造身形纖細的視覺感受，也可以搭配跟鞋、靴款拉長腿部線條，創造更完美的身體比例。

技巧五：上衣前紮，打造好比例

顯瘦的關鍵之一就是擁有好的比例，最簡單的方法就是將上衣紮起，然而，若是將厚實的毛衣完全紮進褲子裡，會使得臀部看起來臃腫，因此，最適合毛衣的紮法即是「前紮法」，簡單的動作就能延長腿部線條、打造好比例。

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結語：

就算冬天真的很冷，也要拒絕當肉粽！趕緊將這幾個穿搭小技巧學起來，一起度過溫暖又時尚的冬天吧！

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