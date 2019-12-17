Pantone 2020年度色「經典藍」名牌手袋熱　小資女實用入門推薦

正當女生毫無頭緒地思考下一季該買甚麼顏色手袋的時候，全球知名色彩研究機構Pantone，就公布屬於2020年份的代表色「經典藍」（Classic Blue/編號19-4052）。 堪稱不受時間限制，簡約而優雅的「經典藍」色調，剛公布就俘虜眾多女生的心，更與近日韓流偶像掀起的「藍調」髮色不謀而合，相信經典藍色調的手袋在2020年定會掀起一鼓熱潮。

經典藍Classic Blue會掀起一陣「藍色風暴」？

眾人引頸期盼的2020年代表色—「經典藍」（Classic Blue/編號19-4052）終於公布了，讓人們可正式告別去年的代表色「活珊瑚橘」（Living Coral）。

色彩研究機構更形容「經典藍」Classic Blue為一種令人安心的顏色，也是信任和人與人連結感的象徵(ig@pantone) 經典藍相較傳統的正藍色更為簡潔而優雅、永恆和深邃，也是一隻看似浪漫無邊的藍色調，它更喚起人們對廣闊無邊海洋的幻想，為人的心境帶來陣陣的安寧與平和感，就如Pantone的顏色報告所說：「無垠的藍色令人聯想起廣闊無邊的黃昏窮蒼。」經典藍色調也常見於通訊、科技和醫療的設計上，不易讓人感到陌生，雖然經典藍看似是最基本的顏色，可是它卻讓人感受到最原始的美和簡單的優雅感。

當中英國王妃凱特（Kate Middleton）就是藍調色衣服的表表者。(VCG) 筆者相信「經典藍」在2020年時會掀起一片的「藍海」，相信不少女生衣櫃中都可以輕易找到一件接近經典藍色調的衣服，畢竟經典藍、海軍藍與皇家藍色也有些許的接近，在衣服的配襯上不難卻可輕易襯出簡潔優雅感，當中英國王妃凱特（Kate Middleton）就是藍調色衣服的表表者。

除了服裝，相信手袋熱潮也會掀起一遍「藍海」，筆者就整合了以下不同價位的品牌，所推出的「經典藍」手袋一覽，總有一個符合你預算，女生們不妨趁年尾入手「經典藍」手袋迎接

低價位：Tory Burch

Tory Burch的GEMINI LINK CANVAS MINI BAG的花紋設計十分特別(Tory Burch)

+ 5 + 4 + 3

屬於英國品牌的Tory Burch一向都是當地女生所擁戴的「國民品牌」，有時筆者也不捨得買一個名牌手袋，一下子就動輒一個月的工資，雖然投資一個經典的名牌款式手袋可達保值之用，但時尚得來又獨特的平民品牌也不失為一個好的選擇，加上不少女生也可以負擔得來呢！

中價位：FURLA

不同品牌都有推出經典藍Classic Blue 色調的手袋，如圖中的意大利品牌的FURLA也有 (farfetch.com)

屬於意大利品牌的FURLA，相信一眾女生也不會陌生。手袋款式包羅萬有，價錢卻不昂貴，是一個入門級的手袋品牌。加上品牌時常推陳出新，款式簡約而清新，在外型的尺寸上，更提供多元化的選擇，如迷你版、中版和加大版滿足各種女生對手袋的需求，因此不少女生也會入手一個來用作上班或是外出之用呢！

【接下圖看更多】FURLA「經典藍」色調的手袋！

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中高價位：Marco Jacobs

女生們不要以為價錢平民就出不到大場面，Marc Jacobs的Camera Bag設計也不錯 (Marc Jacobs)

Marc Jacobs手袋深受不少女生歡迎，款式以貴族休閒路線為主，價格不貴，卻可以孭出高貴的時尚感，適用於上班、上學及約會，而且Marc Jacobs的手袋款式多數都用上其品牌標誌性的LOGO，年輕時尚又型格。

【接下圖看更多】Marc Jacobs「經典藍」色調的手袋！

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不少手袋品牌也陸路推出「經典藍」色調系的手袋，不過價錢可能較為昂貴，小資女未必現時可以輕鬆負擔得起，不過收藏在將來的購物清單也是一個不錯的選擇呢！