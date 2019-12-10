懂撒嬌最幸福？日男票選「最令人討厭的女性20大特徵」　勿裝可愛

女生總是有意無意地在心儀的男生面前靜悄悄地扮演一個優雅的淑女，就例如第一次約會時總不會在他面前吃雞翼，因為吃相也會破壞一個人的形象，可是相由身心是一個千古不變的道理，任憑你如何扮演一個淑女也好，日子久了也會慢慢浮現真實的個性。

近日日本著名的調查網站Ranking.goo上，當中就有網民發起了一個票選的活動，讓男網民在不同的陋習中選擇出《女性20大最令人討厭的特徵》，當中的頭三甲位置也讓人不意外呢！（《金秘書為何那樣》劇照）

男女之間的相處總是涉及不同的問題，如個人性格、生活習慣和個人喜好等等，所以一對戀人最終可以一同步向人生的另一個階段，都是得來不易的，加上有時候女生在挑選另一半的時間，總是有眾多不同的附帶條件，原來男生對女生某些的習慣和喜好都抱以一個討厭的態度。

近日日本一個著名調查網站Ranking.goo上的男網民就票選《女性20大最令人討厭的特徵》，當中包括了愛名牌、明顯有整過容和太努力「不被人討厭」也是最令男性討厭的特徵，當中的頭三甲位相信也不難猜想。

【按下圖看】《女性20大最令人討厭的特徵》的第3至第20位！！！

+ 32 + 31 + 30

第2名：嗜酒如命的「酒鬼」

第2名：嗜酒如命的「酒鬼」

在社會工作的時間久了，也許會感受到不論是在上班族還是朋友圈中，喝酒應酬都是一項不可或缺的技能，但如果沒有了工作和應酬掣肘的時候，女生平日也是以酒當水的話，是很容易引起男生的反感，因為喝醉酒的時間，大部分的人都不能好好地控制自己的意識和行為，也很容易因為醉酒而做出一些不可逆轉的事，加上嗜酒如命的習慣也傷害身體，愛人也需先要愛自己。

第1名：有吸煙的習慣

第1名：有吸煙的習慣。

吸煙除了對身體有不好的影響外，吸煙的日子久了，也會影響外表，因為吸煙會降低皮膚中的膠原蛋白形成和香煙中的尼古丁成分會使我們的皮膚變薄、減少彈性等，因而加速皮膚的老化。近日女神楊穎（Angelababy）被人爆出室內吸煙的相片，更旋即引起不少的網民批評，相信吸煙女生的形象分會被男生大打折扣，加上香煙的味道總是揮之不去，所以有吸煙習慣的女生盡量戒掉比較好呢！

資料來源：Ranking.goo