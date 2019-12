法國攝影師時尚照吸70萬粉絲　專教「不上鏡」女生利用天然光打燈

社交媒體的興起,每個女生都想把自己的美照放上去,然而我們都是普通人,並不像模特兒、女明星受專業訓練,隨便便能拍到一張吸引人的照片,所以想拍得自然又好看,一定要學習一些技巧,讓時尚達人暨攝影師教你如何拍照吧!

Garance Dore是法國知名的時尚達人,更是一位作家、插畫家和攝影師,被《紐約時報》譽為「時尚守護者」。(garancedore@Instagram)

Garance Dore是著名的時尚達人,她更是一位作家、插畫家和攝影師,她的網上日誌每月瀏覽人數超過200萬人,Instagram則有70萬followers,無論是她拍攝還是被拍攝,她的作品都吸引過萬的讚好,是不少人的參考對象,更被《紐約時報》譽為「時尚守護者」。Garance的美照多的是,人人都認為她屬於「上鏡」的女生,然而她曾在她的著作《Love. Style. Life》中提到:「I’m the opposite of photogenic. The camera hates me, which is upsetting cause I love her very much, pfffff tough love.(我是不上鏡。相機恨我,這點真叫人洩氣,因為我很愛她。愛情令人心碎啊。)」,所以照片好看全靠她的拍照技巧,而且她也不吝嗇,與大家分享她的技巧,讓人人都能成為自己的模特兒。

第一招:利用自然光

Garance指拍攝時擁有一道好的自然光就像是天然的Photoshop,照片出來的質素都甚好,就如拍攝場境在室內,一定要面向窗戶,站到光線前,臉上的瑕疵如皺紋、暗瘡到眼袋都能統統遮掉;Garance也教大家,無論在室內外都不要直接面向陽光,否則會變成「鍾無艷」,影子落到臉上,就會成畢卡索畫中的臉孔;要是陽光不強,可以等到傍晚光線較柔和時,效果一樣好看。

第二招:留意妝感

如果化妝技巧不及彩妝大師Pat McGrath,讓滿面油光的臉孔也可在鏡頭下便成美人,拍照前便要留意自己有沒有油光,有需要時便用紙巾按壓T字部位又或補一補碎粉。

在妝容方面,深色口紅並不有利拍照,有時更會顯唇紋,相反,透明的唇蜜在鏡頭下卻相當完美,營造出清新的豐唇;另外,煙燻妝在現實中有增大眼睛的效果,但眼睛在照片中卻會變小,所以不要嘗試。

你知道自己哪一面最美?(garancedore@Instagram)

第三招:清楚自己哪一面較美,放鬆地擺pose

女生平日覺得自己拍照時不好看,不代表你真的不好看,而是還沒有找到自己最美的一側,Garance也分享,平時她幫明星拍照時,他們都會要求拍攝某一面,讓自己隨時都是賞心悅目,所以女生平日可以與朋友一同用手機拍攝,確定自己哪一面較美,因為光靠照鏡子是無法分辨。一旦搞清楚了,日後便能有助擺pose;對於拍攝時的姿勢,Garance也建議在日常生活中發掘一下自己有甚麼動作是自然好看,勤練習,成為自己招牌pose,Garance喜歡眼神放到膊頭以外,又或單純低頭大笑,另外,Garance胸部也是較豐滿,她不會用身體的正面對鏡頭,因為視覺上增20磅,側側身便能解決問題。

+ 2

另外,Garance也建議在鏡頭下玩得開心點,與鏡頭互動,嘗試表現出情緒,大笑、閒聊等,甚至讓朋友說個故事,都可以有助情緒,令你在鏡頭下更自然。

第四招:問自己:相機在哪裡?

如果影全身照,便不要讓相機在自己的上方,會有擠壓感,身高也矮了3cm;相機也不要太「低炒」,因為會像巨人般高大,不自然,鏡頭最好的位置是胸口高度。拍攝Close up時,鏡頭可以稍微高於頭部,並抬頭面向鏡頭,讓相機後方的光灑到臉上,這時最佳角度,勾出下顎線條,也能美化皮膚,所以Garance對於女生自拍,一定是抬頭望向太陽。

+ 2

資料來源:wearedore.com