法國攝影師時尚照吸70萬粉絲　專教「不上鏡」女生利用天然光打燈

社交媒體的興起，每個女生都想把自己的美照放上去，然而我們都是普通人，並不像模特兒、女明星受專業訓練，隨便便能拍到一張吸引人的照片，所以想拍得自然又好看，一定要學習一些技巧，讓時尚達人暨攝影師教你如何拍照吧！

Garance Dore是法國知名的時尚達人，更是一位作家、插畫家和攝影師，被《紐約時報》譽為「時尚守護者」。（garancedore@Instagram）

Garance Dore是著名的時尚達人，她更是一位作家、插畫家和攝影師，她的網上日誌每月瀏覽人數超過200萬人，Instagram則有70萬followers，無論是她拍攝還是被拍攝，她的作品都吸引過萬的讚好，是不少人的參考對象，更被《紐約時報》譽為「時尚守護者」。Garance的美照多的是，人人都認為她屬於「上鏡」的女生，然而她曾在她的著作《Love. Style. Life》中提到：「I’m the opposite of photogenic. The camera hates me, which is upsetting cause I love her very much, pfffff tough love.（我是不上鏡。相機恨我，這點真叫人洩氣，因為我很愛她。愛情令人心碎啊。）」，所以照片好看全靠她的拍照技巧，而且她也不吝嗇，與大家分享她的技巧，讓人人都能成為自己的模特兒。

第一招：利用自然光

Garance指拍攝時擁有一道好的自然光就像是天然的Photoshop，照片出來的質素都甚好，就如拍攝場境在室內，一定要面向窗戶，站到光線前，臉上的瑕疵如皺紋、暗瘡到眼袋都能統統遮掉；Garance也教大家，無論在室內外都不要直接面向陽光，否則會變成「鍾無艷」，影子落到臉上，就會成畢卡索畫中的臉孔；要是陽光不強，可以等到傍晚光線較柔和時，效果一樣好看。

第二招：留意妝感

如果化妝技巧不及彩妝大師Pat McGrath，讓滿面油光的臉孔也可在鏡頭下便成美人，拍照前便要留意自己有沒有油光，有需要時便用紙巾按壓T字部位又或補一補碎粉。

在妝容方面，深色口紅並不有利拍照，有時更會顯唇紋，相反，透明的唇蜜在鏡頭下卻相當完美，營造出清新的豐唇；另外，煙燻妝在現實中有增大眼睛的效果，但眼睛在照片中卻會變小，所以不要嘗試。

你知道自己哪一面最美？（garancedore@Instagram）

第三招：清楚自己哪一面較美，放鬆地擺pose

女生平日覺得自己拍照時不好看，不代表你真的不好看，而是還沒有找到自己最美的一側，Garance也分享，平時她幫明星拍照時，他們都會要求拍攝某一面，讓自己隨時都是賞心悅目，所以女生平日可以與朋友一同用手機拍攝，確定自己哪一面較美，因為光靠照鏡子是無法分辨。一旦搞清楚了，日後便能有助擺pose；對於拍攝時的姿勢，Garance也建議在日常生活中發掘一下自己有甚麼動作是自然好看，勤練習，成為自己招牌pose，Garance喜歡眼神放到膊頭以外，又或單純低頭大笑，另外，Garance胸部也是較豐滿，她不會用身體的正面對鏡頭，因為視覺上增20磅，側側身便能解決問題。

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另外，Garance也建議在鏡頭下玩得開心點，與鏡頭互動，嘗試表現出情緒，大笑、閒聊等，甚至讓朋友說個故事，都可以有助情緒，令你在鏡頭下更自然。

第四招：問自己：相機在哪裡？

如果影全身照，便不要讓相機在自己的上方，會有擠壓感，身高也矮了3cm；相機也不要太「低炒」，因為會像巨人般高大，不自然，鏡頭最好的位置是胸口高度。拍攝Close up時，鏡頭可以稍微高於頭部，並抬頭面向鏡頭，讓相機後方的光灑到臉上，這時最佳角度，勾出下顎線條，也能美化皮膚，所以Garance對於女生自拍，一定是抬頭望向太陽。

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資料來源：wearedore.com