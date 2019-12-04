大地色衣着妝容有要求？跟湯洛雯、李靜儀化秋冬大熱 「南瓜妝」

除了要將衣物轉季，妝容也需要來點轉變，帶來新鮮感，例如是今個秋冬季流行的南瓜色妝容？ 南瓜色既能營造溫暖感，亦有秋冬的浪漫氣息，而且沒有想像中的難駕馭，橙色色調又特別適合亞洲人的膚色，同時帶顯白效果。要是配合大地色穿搭的話，效果將會更突出。

聽到橙色調的南瓜妝，許多女生都可能會擔心過份誇張而卻步，想要轉變之際卻還是從化妝袋中拿回最百搭的啡色眼影與粉色唇膏好了。不過，要是掌握到南瓜色妝容的技巧，緊記Less is more的道理，南瓜妝一樣可以如大地色妝容一樣優雅，甚至更加顯白與呈現好氣息。

南瓜色眼妝

李靜儀Heidi近來愛上南瓜色妝容。(heidibibe@Instagram)

想要打造深邃的眼部輪廓，不一定要選擇大地色眼影，南瓜色眼影一樣能做到相同效果，而且比起大地色，更能拋開沉悶感，有一種活潑感覺。要是你是新手，不習慣化上南瓜色眼影的話，單是輕掃一層眼影於眼窩已足夠完成一個基本眼妝；倘若希望眼妝能多點變化，建議可加入桃紅或蜜桃色眼影。先於眼窩位置大範圍掃上南瓜色眼影，再用上桃紅或蜜桃色眼影疊加於眼皮上，最後可按個人喜好於臥蠶或眼頭位置掃上銀白色眼影，打造光澤感。

由於眼妝方面已經夠突出，建議胭脂可選擇自然的淡粉色，而唇妝方面則可選擇搭配橙色、蜜桃色等同色系的唇膏，讓妝感變得更和諧，亦帶有透白肌膚的效果。

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南瓜色唇妝

傾向自然妝容的倪晨曦，也使用南瓜色唇膏。(misselvani@Instagram)

偏橙的南瓜色唇膏其實易於配襯不同妝容，不論是配搭南瓜色眼妝還是其他顏色的眼妝都完全沒有違和感，亦十分自然。不過，要是你不習慣這種自然系的唇色，也建議可以選擇豆沙色唇膏，同樣效果傾向自然、帶血色感。南瓜色妝容的關鍵是啞色唇妝，不建議選水潤亮澤的唇釉。

如果你比較喜好鮮色唇色，也可選擇橙紅色、大紅色、紫紅色，達到打亮膚色的功效，不過選擇這樣的搭配時，要記得眼妝方面需輕手一點，別要將南瓜色眼影化得太過濃，以免上重下重變成「阿梅」。

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搭配大地色穿搭

湯洛雯穿上大地色服裝，更為顯白。(roxannetong@Instagram)

當然，想要達到絕佳的顯白效果，除了依靠南瓜色妝容，更可配合大地色的衣着打扮。大地色可謂今個秋冬不敗之選，同時也是每個人都能輕鬆駕馭的顏色。南瓜色系妝容與大地色衣股匹配成total look之餘，比深啡色妝容多一份年輕活力感，同時偏淺、偏暖色妝容更可帶來乾淨整潔感覺，令膚色變得更明亮，更為你製造Girlfriend-able的「錯覺」。

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