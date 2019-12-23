【聖誕派對穿搭】着錯連身裙顯胖又顯老　骨架大避免喱士款式？

不少女生都喜歡以連身裙作聖誕派對的穿搭，貪其簡單方便，只要配上一對高跟鞋便可出門。要挑選一條合適自己身形的連身裙其實大有學問，只要學懂隱惡揚善的技巧，一條簡單的連身裙已足以令你成為派對中的主角。

要成為派對中亮眼的主角，一條隱惡揚善的連身裙絕對大派用場。（IG＠missjni）

同一條連身裙於不同身形上會呈現出不一樣的感覺，例如很多人會覺得身形纖瘦的女生基本上適合任何款式的連身裙，然而她們應避免穿上黑色簡約款式，因為這樣容易予人一種太單薄、欠精神的感覺。相反，上圍豐滿的女生則應考慮簡約的裙款，避免因材質過挺而顯得臃腫。選購裙子前，先要了解自己的身形優缺，才能挑選出最合適的派對穿搭。

骨架大的微胖女生應避免喱士與過低的off shoulder設計

陳瀅骨架偏大，off shoulder設計露出上身太大範圍容易有顯胖。（IG＠missjni）

透視的喱士質地優雅性感，是不少女生衣櫃裡必備的派對單品。不過，骨架偏大的女生便應避免束身的喱士與層疊過多的款式。密集的喱士質地讓骨架大的女生看起來更厚重，而且太貼身的設計強調肉感，讓肩膀、下圍等位置更覺寬厚。

相反，大圓領、V領等露出頸部與鎖骨位置的設計則有效減輕累贅感。相比起嬌小身形，骨架大的女生更具氣場，簡單的裙款已可帶出獨特的女性美。

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小腹明顯、下半身肥胖應多穿A字裙

苟芸慧一向不算纖幼，屬於腰腹圓潤的身形。（IG＠joyfulck）

雖說突出腰線有效顯瘦，但擁有明顯小腫的女生不宜強行作收腰打扮，這樣只會讓小腹問題更明顯。所以，穿上從腰腹間向外散開的A字裙是理想的顯瘦方法。而材質也是顯瘦的關鍵，太薄或太軟身的質地也會把身形缺點表露無遺。相反，挺身的A字設計則有效淡化突起的小腹。

上身豐滿的女生應避免高領無袖的款式

高領貼身的設計把胸部包緊，把劉佩玥整個上半身都連在一起，加上淺色容易顯胖。（IG＠arryuu）

擁有豐滿上圍的女生只要穿上稍為性感的衣服便容易予人進擊的意味，也很難穿出時尚與氣質的感覺。只要避開高領、幼帶與無袖的款式，上身豐滿的女生也能穿出獨有的魅力。高領設計把胸部包緊，把整個上半身都連在一起；幼帶與無袖設計則會讓手臂看起來更粗壯。

要減輕上身的豐滿感，首先要避開淺色衣物，深色的單品永遠比淺色顯瘦，這個永恆不變的道理應用於任何身形也合適。而小露背款式亦有效把視線從正面移到後面，收腰設計同時具顯瘦效果。