【偽長腿照騙術】史上最強3招：相機仰角10度　149cm變170cm？

當你看到Instagram上各種KOL、網紅又瘦又高又有長腿的照片時，千萬不要感到自卑，即使長得嬌小，只要捉到拍照技巧，你也可以搖身一變成為「高妹」，擁有又瘦又高的長腿也不是夢了！

看相片會以為裡面的女生起碼有165cm到170cm，但是原來她只有149cm！(syrinxcat@IG)

身為現今時代的女性又怎麼可以不懂得一兩招照騙術呢，說的當然不是修圖技術，因為修圖永遠藏著顯而易見的漏洞，不是高手也很難把照片改修到很自然。不過這次要介紹給大家的就是韓國Youtuber Syri的強大擺拍增高秘訣，單看這位Syri的Instagram，你會以為她的身高起碼有160cm以上，特別是那雙長腿非常吸睛，殊不知Syri的真實身高原來只有149cm，讓人難以置信。現在就來公開Syri的最強偽長腿增高拍照秘訣，人人都可以拍出網紅照了。

YouTuber Syri就向大家分享她的最強偽長腿增高拍照秘訣，想要一秒變高妹都無問題。( YouTube@SyriSyri)

1. 全身鏡自拍增高秘訣

全身鏡自拍只需要記住3個Tips就可以顯瘦又顯高。( YouTube@SyriSyri)

很多女生都會有自拍的習慣，有時候家裡有一面全身鏡，而當天又花心機打扮穿搭了一番，就會想對著全身劇自戀一下，拍下今天的穿搭，這也是很多Fashion KOL很喜歡的構圖。但是對鏡自拍要拍得又高又瘦其實很考功夫，Syri就分享了4個全身鏡自拍的增高小秘訣給大家，家裡有鏡子的不訪嘗試一下是否真的有增高和長腿的視覺效果。

全身鏡自拍增高秘訣Tips：

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2. 別人拍照時的擺拍技巧

把這3個小Tips教授給你的「豬隊友」，去到哪裡都可以拍到美照了。( YouTube@SyriSyri)

有時候不管自己的拍照技術有多高或者相機有多厲害，當你有一個「豬隊友」，去到旅遊景點或者看到優美的風景想要打個卡的時候，你的隊友拍出來的照片和你想像的有很大出入，照片中的你又短小又胖，真的會崩潰到瞬間沒有心情。所以只要學懂以下3個Tips就可以教授給你的「豬隊友」或者男友，步驟也非常簡單，一秒就可以拍出網拍般的照片。

別人拍照時的擺拍技巧Tips：

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3. OOTD偽全身照騙秘訣

最後一個秘訣真的超級簡單又不用技巧，而且很適合下半身肥胖的女生。( YouTube@SyriSyri)

最後一個秘訣真的是超級簡單又不用技巧，有些女生可能下半身比較寬或者比例不好而不想拍到下半身，其實你只要拍上半身到膝蓋的位置，就會驚訝地發現原來只有上半身沒有長腿也可以顯得又瘦又長。最重點的技巧就是拍照時一定要把相機的底部對準膝蓋，如果後期再剪裁照片的效果跟即時拍照的效果會有很大的差別！

切膝蓋的拍照構圖：

另外其實Syri的穿搭也是讓視覺上顯瘦又增高很重要的一環，Syri很擅長把自己下身的比例拉長，經常都會穿高腰的牛仔褲又或者是高腰的寬身褲，至於上身Syri也經常會穿著短裝上衣，讓腰身變高，腿的比例就會拉長。Syri也愛穿修身的打底內衣，再配搭一件寬身的外套搭在肩上，可以製造一個竹身很瘦的假像，同時又增添時尚感，一舉兩得，嬌小的女生可以多參考Syri顯瘦穿搭。

Syri的增高穿搭技巧：