回顧2019離婚藝人　恩愛夫妻也敗給七年之癢　婚姻是愛情殺手？

所謂相愛容易相處難，熱戀時許下的山盟海誓和傾訴的愛意，都總是敵不過時間，在感情決裂的時候所有一切都煙消雲散。回顧娛樂圈中不少童話婚姻最終都步向離婚的結局，讓人倍感唏噓，對童話幻想破滅。

娛樂圈中不少童話婚姻都迎來離婚的結局，讓人再不相信愛情。(《太陽的後裔》劇照)

娛樂圈中不乏讓人羨慕的金童玉女，更有不少讓女生夢寐以求的童話婚姻，但是近年明星離婚個案愈來愈多，有幾對更是讓人大趺眼鏡，想不到會是這樣的結局收場。

楊冪 劉愷威

楊冪和劉愷威俊男美女的配搭十分養眼。(VCG)

內地當紅花旦楊冪和劉愷威是戲假情真的一對，雖然年齡相差12年，但俊男美女的配搭依然十分養眼，兩人在2012年初公開戀情，之後2014年就結婚，更在同年生下了「小糯米」，經常夫妻檔出席活動，劉愷威也經常在專訪中向大家分享他們的甜蜜生活，不過隨著楊冪的事業升上高峰，外界不斷謠傳有第三者令兩人離婚，加上二人經常忙於拍戲，聚少離多的情況下，2018年12月突然公開宣布離婚。最讓人不可置信的是，兩人中間多次傳出離婚都親自出來澄清，想不到最後竟然成真了，不少網友都感到匪夷所思。

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呂慧儀 黃文迪

呂慧儀和黃文迪育有4歲兒子黃柏翹(Anton)，一家三口家庭生活美滿。(konniecrab@IG)

呂慧儀和前香港先生黃文迪在2011年結婚並育有4歲兒子黃柏翹(Anton)，呂慧儀也會偶爾在Instagram上放閃，分享一家三口的歡樂時光，予人家庭美滿的感覺。不過這段婚姻還是敵不過7年之癢，今年3月時黃文迪被拍到與其他女伴有親密行為，疑似出軌。相隔數日，呂慧儀與黃文迪聯名在IG宣布兩人早於去年已離婚，當中並不涉及第三者，消息一出震驚不少人包括圈內朋友。這段婚姻也讓人感到可惜，表面幸福美滿，可是內裡其實早已支離破碎。

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宋慧喬 宋仲基

「雙宋離婚」可以說是2019的震撼大事之一。(VCG)

要數今年最讓人難以置信的事件一定是「雙宋離婚」，宋慧喬和宋仲基在2015年拍攝電視劇《太陽的後裔》擦出愛火花後火速墜入愛河，從外型、名聲到實力都登對的兩人，曾經是大家心目中如童話般的神仙眷侶，從戲裏到戲外都十分浪漫。二人更在2017年步入禮堂，這場「雙宋」世紀婚禮引起很大轟動，但是婚後不夠2年的時間，宋慧喬和宋仲基在今年的6月正式宣布協議離婚，震撼整個亞洲娛樂圈，外界揣測了各種不同的引致二人離婚的原因，性格不合、生育觀念不同、第三者等等，但兩人都以沉默應對，事件也慢慢丟淡。離婚半年過去了，兩人都各有各的忙碌和生活，但看得出他們都調整好心情，重新出發，各有各精彩。

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具惠善 安宰賢

繼「雙宋」傳出離婚後，具惠善和安宰賢這對甜蜜夫婦也公布離婚聲明，讓人措手不及。（aagbanjh@instagram）

有時候愈高調放閃，情侶間的感情可能就愈脆弱。繼「雙宋」傳出離婚的消息還未讓人平復心情之際，相隔不久具惠善和安宰賢這對甜蜜夫婦就公布離婚聲明，連續的童話破滅讓不少人感慨不再相信愛情。具惠善和安宰賢一向愛得高調，兩人在2015年因拍攝《吸血鬼醫生》而假戲真做，隔年就結婚，婚後經常在IG和節目大晒恩愛，從一開始不被看好到後來成為人人羨慕的甜蜜夫妻。不過4年的婚姻都敵不過現實生活的考驗，具惠善先是在IG自爆安宰賢因進入婚姻倦怠期而向她單方面提出離婚，但是後來兩人又互相指控對方在生活上的不是，讓這段感情成為了笑話，昔日的甜蜜成為了互相攻擊的武器，回看當初兩人高調放閃時刻便感到相當諷刺。

梁靜茹 趙元同

台灣「情歌天后」梁靜茹和前夫趙元同在2010年結婚，並育有一子。(VCG)

台灣「情歌天后」梁靜茹和前夫趙元同在2010年結婚，並育有一子，一家三口生活美滿，梁靜茹事業愛情雙收。不過長達9年的婚姻最終還是迎來了離婚的結局，兩人在今年8月傳出了婚變，全因2年前趙元同傳出出軌被梁靜茹發現，雖然最後都和好，但感情出現難以修補的裂縫，也成為了離婚的導火線。9月的時候梁靜茹承認離婚消息，並在12月完成了離婚程序，9年夫妻緣份正式畫上句號。

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不管婚姻長短都好，當步入婚後生活，你會發現伴侶脫下面具，呈現最真實的一面，也許不少戲假情真的明星夫妻很多都是太投入劇中角色，難以接受對方赤裸裸的真實性情，裂縫就會出現，直至無法承受為止。但是婚姻長久也不代表可以白頭偕老，婚姻最需要的是經營，當有一方出現倦怠時，就難以維持下去。「執子之手，與子偕老」是婚姻中最美好的承諾和憧憬，但是真正能做到的又有幾多對呢？