【YSL】SAINT LAURENT Cassandra手袋開箱：袋仔細細　容量驚人！

女生對手袋總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買手袋」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款手袋，讓大家感受它們的無敵魅力。 為了迎合上班族們下班後方便約會去街的特性，越來越多手袋瞄準了中Size，遊走於迷你袋款至大袋之間，不僅能夠放得下隨身物品，也能輕鬆手提為時尚度加分，這回就來開箱超夯的SAINT LAURENT迷你皮革手提袋，超多配色一字排開簡直失心瘋。

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SAINT LAURENT Cassandra Top Handle手提袋款最出彩的設計就屬搭上解構熱潮的Logo，將大家熟悉的經典「YSL」金標進行雙重疊合，於是輕巧旋轉就能打開手袋，一是免去了普遍袋扣的通俗感，二能藏於Logo之下別具奢華。

回到Cassandra細節，整體輪廓相當簡潔分明，走回品牌熟悉不過的經典復古學院風，再以簡單的信封袋外型加上上方的手提設計方便攜帶，在10月的巴黎時裝周上，台灣藝人張鈞甯就曾提著它漫步巴黎街頭擺拍，搭配黑色條紋西裝外套與皮鞋，即便全身黑，Cassandra上肩也相當出色。

隨著Cassandra Top Handle的熱賣下，品牌也在去年（2019）推出了迷你款的皮革手袋，為了迎合日常使用，手感相當特別的粒面小牛皮十分防刮，更一口氣推出了基本款黑白色、正紅色、裸粉色、鱷魚壓紋等一字排開，豐富單品選擇。

當然，顏值不僅在外，旋轉Logo打開手袋之後，內裡運用黑色與外部達到撞色衝突，不乏酒紅色內襯與黑色內襯提供選擇，尺寸縮小卻絲毫不減「能裝」的特質，貼心的雙隔層提供置物，實測下來，不僅能容納手機、銀包，還能裝得下AirPods、氣墊粉餅、唇膏等小物，滿足每天外出所需。

最後不得不回到Cassandra的手提屬性，雖然將手袋定位在「手提袋」，不過運用的是皮革背帶，還貼心的在兩側設計背帶凹槽輕鬆卡位，所以哪怕上肩許久也十分柔軟。此外，迷你袋雖小卻能夠簡單收納背帶，不需要像以往手提時，還要擔心長長的背帶來礙事，現在藏在手袋之中一秒變身手提袋，上街擺拍絲毫不累贅，也讓 CASSANDRA迷你手提袋的魅力發揮到極致。

▼▼【開箱】按圖放大，先看看Cassandra手袋的外觀及細節▼▼

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▼▼【開箱】按圖放大，再看看Cassandra的上身效果，三種背法都十分容易駕馭▼▼

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▼▼【開箱】按圖放大，再看看Cassandra的實際容量，日常生活的小物都能放進去嗎？▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】