【YSL】里昂博物館展覽　聖羅蘭歷年從未曝光手稿、樣本盡現眼前

聖羅蘭（Yves Saint Laurent）於時尚界內外的巨大影響力毋庸置疑，歷久不衰。 而法國里昂博物館即將舉辦新展覽，跟聖羅蘭息息相關，呈現出他非凡的「物」質世界。

設計師Yves Saint Laurent（Musée Yves Saint Laurent Paris）

Yves Saint Laurent與法國里昂物料製造商，建立長達40年的密切合作關係，而這個元素成為是次展覽的焦點。從11月9日至明年3月8日起，里昂博物館將以Yves Saint Laurent為主題，並與Musée Yves Saint Laurent Paris合作，舉辦名為《Les coulisses de la haute couture à Lyon》展覽，將展示時裝設計師四十年來與絲綢的連繫，並與該地區物料製造商與供應商所保持的特殊關係。

法國里昂博物館（MuséedesTissus de Lyon），成立於19世紀中，現今擁有全球最大的紡織品系列，大約有250萬件，而且該博物館過去曾舉辦過不同的時裝設計師展覽，例如Franck Sorbier、Léonard、Olivier Lapidus、Madeleine Vionnet、Jeanne Paquin等。

法國里昂博物館新展覽，展出聖羅蘭歷年作品。（BOF）

法國里昂博物館過去曾舉辦過不同的時裝設計師展覽。（Debout La France）

法國里昂博物館過去曾舉辦過不同的時裝設計師展覽。（Lyon Fabric Museum）

此外，該展覽將展出一些從未曝光的聖羅蘭作品，於1962年至2002年期間收集，包括他曾使用的紡織樣本、原始草圖、照片、未發表的檔案文件等，與此同時，還會放映設計師員工與紡織品製造商的採訪電影。《Les coulisses de la haute couture à Lyon》展覽，探討時裝設計師的創作過程，也把整個領域所使用的物料、技術和古老知識，供觀眾了解更多時裝製作流程。當中亦伴隨著豐富多彩的節目，特別是針對年輕觀眾出版了一本刊物，展示出160多張時尚照片、紡織品與檔案文件，讓大家對Yves Saint Laurent作深入的認識。

假如是聖羅蘭的時裝迷，想了解更多關於他的「物」質世界，這個展覽絕對不容錯過。

《Les coulisses de la haute couture à Lyon》



日期：2019年11月9日至2020年3月8日

時間：周二至周日上午10點至下午6點

地點：34 Rue de la Charité, 69002 Lyon