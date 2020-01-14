《愛的迫降》孫藝珍貴氣千金造型掀熱話　上班連身裙價值達2萬元?

近日由「凍齡女神」孫藝珍與緋聞男友玄彬合演的愛情韓劇《愛的迫降》，收視在韓居冠。劇中浪漫情節除了讓女生沉醉當中，孫藝珍在劇中的奢華造型亦旋即成為網民熱烈討論的話題。

孫藝珍在韓劇《愛的迫降》中的極致奢華造型引起網民的熱烈討論 (《愛的迫降》劇照)

由IU主演的《德魯納酒店》掀起韓國華麗風復古風熱潮。 (《德魯納酒店》劇照) 早前，由「國民妹妹」李知恩（IU）主演的《德魯納酒店》掀起陣陣由「張滿月」社長掀起的華麗風復古風熱潮，而霸氣女王IU的劇集完滿落幕後，女神孫藝珍在韓劇《愛的迫降》所飾演的南韓財閥繼承人，也而奢華造型再襲觀眾眼球，每一集美輪美奐的造型也引起很高的討論度。

由孫藝珍和玄彬領銜主演的韓劇《愛的迫降》在韓國獲得不少的好評 (《愛的迫降》宣傳照)

韓劇《愛的迫降》講述南韓財閥的繼承人尹世理（孫藝真飾），在一次滑翔傘的試飛測試中，因一陣強烈怪風把她吹到遠離生活地南韓的北韓而被迫降落，並與北韓的軍官李正赫（玄彬飾）彼此相遇之後所譜出的浪漫愛情故事。

孫藝珍在《愛的迫降》劇中的奢華造型，引起不少網民的關注。(《愛的迫降》劇照) 雖然劇情一開始鋪設飾演財閥富家女的孫藝真，被困在北韓的樸素鄉村中，可是每集的劇情透過不同的回憶穿插，不斷地呈現出富家女孫藝真的奢華造型。即使是短短數分鐘的時間，眼利的網民便發現出孫藝珍就已經穿著數個名牌服裝在劇集中登場，現在就讓筆者為大家一一介紹財閥千金「尹世理」在劇中每一個的奢華造型吧！

連衣裙

南韓財閥的繼承人尹世理（孫藝真飾）穿著由Dolce & Gabbana所設計的連衣裙(ig@lim_hyoseon)

財閥富家女當然需要配上名牌連衣裙吧！劇中的孫藝珍穿上國際時裝品牌Dolce & Gabbana的白玫瑰印花素縐緞中長款連衣裙，設計以心型領口配上闊肩的長袖，款式略帶的性感卻沒有俗氣的感覺，反而襯托出其高貴優雅的知性美，配上高跟鞋更加拉長孫藝真的身高的比例，讓她的身材看起來更加的高挑。

孫藝珍首集出場便穿上時裝品牌Balmain的針織迷你連衣裙 (ig@lim_hyoseon) 此外，在孫藝真首集登埸時，就穿上法國國際時裝品牌Balmain的黑色金屬針織迷你連衣裙。黑色的連衣裙看似十分的低調，可是仔細再看，針織連衣裙上紋上閃閃發光的銀色金屬線，光線照亮下透出淡淡的光芒，高貴奢華，加上「v領」的領口設計以及立體肩位剪裁，幹練的風格十分貼合孫藝真在劇中的角色設定。

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手袋

孫藝珍在劇集《愛的迫降》中所用的手袋也是充滿時尚感 (《愛的迫降》劇照)

除了高貴優雅的連衣裙，當然也要介紹一下孫藝真在劇中所用的手袋。有追看劇集的網民，相信也有留意到孫藝真在劇中的衣著和手袋都是經過精心配搭，除了貴價的名牌手袋，有些更是小資女也可以負擔得起的品牌，十分值得一眾女生及OL作為入手參考。接下來就讓筆者為大家一一介紹孫藝真在劇中所用的手袋吧！

孫藝珍在圖中所揹的手袋是FENDI品牌在 2020早春推出的全新系列「Karligraphy」(《愛的迫降》劇照) 《愛的迫降》為了符合孫藝真身在北韓的情節，穿搭的風格雖不會過於浮誇，不過也是不乏時尚吸睛的穿搭。劇照中的孫藝真穿著Miu Miu復古格紋西裝款大衣，身上揹上Fendi在2020早春所推出的全新手袋系列「Karligraphy」的漆皮斜背式手袋。手袋設計是帶有鏡面效果，結合復古感的Miu Miu格紋西裝大衣，帶出毫不造作的時尚感。

孫藝珍在劇中使用了黑色漆皮款的Miu Miu手袋。(《愛的迫降》劇照) 而在孫藝珍亦選擇了黑色漆皮款的Miu Miu手袋，配襯上文提及過的Dolce & Gabbana白玫瑰印花連衣裙，帶出富家女的氣勢。這款Miu Miu黑色漆皮款手袋的設計也有其心思之處，除了兩側附上可拆卸的金屬鏈肩帶外，更加上了一個小型挽手，令使用方式更多變化，而且手袋款式時尚簡約，十分百搭易襯衫呢！