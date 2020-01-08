【英國王室】Lady Kitty Spencer嫁61歲富商　鍾情某種年長男？

引述英國傳媒的報道，有「最美王室成員」之稱的已故戴安娜王妃姪女—姬蒂（Lady Kitty Spencer）已答應現年61歲的時裝界富商麥可‧路易斯（Michael Lewis）的求婚，兩人年齡不但相差32年，未婚夫的年齡甚至比其父親還要年長5歲，現時這對「父女戀」的消息鋪天蓋地，震撼不少英國人。

有傳有「最美皇室成員」之稱的已故戴安娜王妃姪女—姬蒂（Lady Kitty Spencer）已答應現年61歲的時裝界富商麥可‧路易斯（Michael Lewis）的求婚(ig@kitty.spencer)

當時年僅28歲的姬蒂（Lady Kitty Spencer）出席2018年哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）結婚典禮時，被傳媒發現身為已故戴安娜王妃姪女的她，樣貌承繼了皇室的優良血統，一躍之間因一張絕美的空靈樣貌之側拍照片，驚艷眾多網民和傳媒，頓時更成為傳媒的寵兒。

當時，姬蒂（Lady Kitty Spencer）就是讓傳媒拍攝到這張的照片，讓不少的網民為之驚艷 (ig@kitty.spencer) 婚禮當天過後，有眼利的網民更發現她的個人社交帳戶急速增加了約50萬的追蹤者，網民欣賞她娟好樣貌的同時，其私生活也漸漸成為眾人所關注的地方，讓人更想知道美女的芳心是情歸何處呢？

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生於日不落帝國的「皇室」模特兒

姬蒂（Lady Kitty Spencer）的外型與身份都是散發一陣的貴氣感 (ig@kitty.spencer)

姬蒂（Lady Kitty Spencer）擁有標誌美女的特質，擁有一頭迷人的金色的長髮、碧藍色的眼珠和甜美的酒窩，讓人不禁想起已故戴安娜王妃的容貌。她更是一位美貌與知識並重的人，年少為父母離異的關係，整家搬到南非生活，更在當地的開普敦大學修讀政治與英國文學和心理學。同時，她也沒有浪費自己與生俱來的特質，成為一位在時尚舞台展示自己最美一面的模特兒。

模特兒工作繁忙的 姬蒂（Lady Kitty Spencer）也是會抽空參與不同的公益活動。(ig@kitty.spencer) 擁有178cm身高的她，也曾為國際時裝品牌Dolce & Gabbana走台和不同品牌拍攝硬照廣告，在2018年的時候，成為國際珠寶品牌BVLGARI的品牌大使，專貴的皇室身份令她在模特兒界更光更亮，她也會時常出席不同的品牌活動，形象百變的獨特風格讓人培感特別。

姬蒂（Lady Kitty Spencer）早已有戀父情意結？

其實，以 姬蒂（Lady Kitty Spencer）的年紀，大可找一個年輕的男士做她的另一半！(ig@kitty.spencer)

一位如此標緻的美女，當然其戀情也是人們常常關心的地方，在2019年5月中的時候，有英國傳媒拍攝到Lady Kitty離開位於美國曼哈頓，當中豪華地段的紐約馬克飯店（Mark Hotel）時，身旁出現了英國時裝大亨Whistles的老闆路易斯（Michael Lewis）的身影，令這段「父女戀」隨即曝光。

年輕時的姬蒂（Lady Kitty Spencer）十分可愛 (ig@kitty.spencer) 戀情曝光不到大半年，引述英國傳媒的報道指出，Michael Lewis在浪漫的聖誕節期，已向Lady Kitty求婚成功，也有傳媒偷拍到她的右手無名指已帶上巨型鑽戒，不少網民收到消息後都大感可惜，不過另一邊廂網民發現她的男友原來是一位大有來頭的人物。

Michael Lewis是一位英國的時尚界大亨，有傳他的身家約有8000萬的英鎊（約8.14億港元），也是高端服飾零售商Foschini Ltd的董事，他旗下的Whistles品牌更獲得不少國際名模的擁戴，同時他也是一間位於以色列的生物科技公司創辦人，不過若他真的與Lady Kitty結婚，那已經是他第二次的婚姻了。

姬蒂（Lady Kitty Spencer）對上的一段的戀情也是「父女戀」呢！(ig@kitty.spencer) 雖然網民失望之餘，但發現姬蒂（Lady Kitty Spencer）喜歡年上男的口味也是貫切始終，在2014年，她曾與年長20年的倫敦豪宅開發商總裁且是意大利富翁的Niccolò Barattieri di San Pieteo交往，雖然兩人戀情維持3年，決定在2018年分手，不過Lady Kitty也曾向傳媒表示兩人現在還是朋友的關係。從Lady Kitty上一次的戀愛關係不難發現到，她總是被年長男所吸引著，難道年長男或是大叔真的那麼的吸引嗎？

喜歡年長男是「戀父情結」作祟？

姬蒂（Lady Kitty Spencer）與Ralph lauren早前的設計師合照 (ig@kitty.spencer)

戀父情結(FATHER COMPLEX)對於很多人來說，都是以為是對自己的父親懷有一種愛戀、愛慕和依戀的情感，因而對自己的母親產生一種嫉妒或是討厭的感覺，根據心理學書籍《Jung and the Human Psyche: An Understandable Introduction》當中的戀父情結(FATHER COMPLEX)指明，戀父情結也是女生對富有男子且充滿氣概的年長男性產生無意識衝動，當中也提及即使事業再成功也好，戀父情結傾向者也隱約有種缺少被肯定的感覺，就像小時候很少得到來自父親的肯定一樣。

或是「年長男」別有一番的吸引力 (ig@kitty.spencer) 姬蒂（Lady Kitty Spencer）的父母因父親出現第三者而於1997年離婚，當時她7歲，從此便與母親相依為命，也許她從小缺乏父親的陪伴與關懷，渴望尋找如父親般的肯定，於是下意識地尋找一個如父親般存在的另一半，也非沒可能。

【按下圖看更多】娛樂圈內父女戀的成功例子：

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資料來源：《Dailymail》,《Jung and the Human Psyche: An Understandable Introduction》