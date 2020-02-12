【情人節2020】情侶裝放閃4大配襯重點　色系入手絕不尷尬老土　

當女生有男朋友的時候總會想宣告天下，又或者向別的女生宣示主權，那麼穿情侶裝就是最好的方法，而且和男朋友配搭衣服更是情侶們日常的樂趣。不過一式一樣的情侶裝不但俗氣而且穿上街又很尷尬，要穿得低調、時尚又突顯情侶身份，那麼大家就要好好收藏這4個低調卻又時尚的情侶穿搭技巧了。

1. 同款不同色系

同款不同色系是最基本的情侶穿搭技巧。(plenilune__m@IG)

若果你和你的男朋友對於配搭衣服不太擅長的話，最基本又簡單的方法，就是利用同款衣服而不同色系的配搭法；同樣地，也可以是同一色系及款式的上衣，然後下身穿上不同的服飾，最好選擇不類似的顏色。女生的話可以佩戴各種的飾物，那就不會把注意力集中在一模一樣的衣服上，同時又可以營造出情侶裝配搭中的小心思。

2. 同色系不同風格

同色系不同風格是進階版的情侶穿搭。(plenilune__m@IG)

比起第一個技巧，這個就是進階版的情侶穿搭了。如果配襯同色系的話可以讓整體效果更加協調又不會過於單調，而且這種配搭法可以分別突顯兩人各自不同的風格之餘又有統一的感覺，不用因為要穿同款衣服而爭執，各自都可以穿上自己喜歡的服飾，一舉多得！另外想要達到協調度更高的話，可以從衣服材質下手，相近的材質和配件都能讓兩人的服飾協調度更高！

3. 配搭色

鮮艷的對比色超級吸晴，而且色彩更豐富。(hael_kk@IG)

若果你對自己和男友的時尚觸覺都十分有信心的話，不同顏色不同款式的服飾也可以完全襯出協調性，最容易的方法就是利用對比色和互補色，例如黑白配、紅藍，又或者一深一淺的配搭方法，時尚得來又低調，而且又有情侶的配合感，不過當然需要一點功力才做到。

4. 圖案元素相同

單一圖案元素的情侶穿搭方式最簡單，懶人情侶最適合。(lani_nyolani@IG)

如果以上的配搭方法對你們來說都很困難的話，那麼最後這個技巧真的就是不用花腦筋的配搭法了，只要你和另一半的身上有一樣十分明顯的圖案元素相同就已經可以有情侶裝的感覺，還能讓人感受到你們花了心思去配襯。最簡單的元素就是格子、條紋或者是花紋，最好不要上身或者下身同樣，這樣的配搭感更加特別！