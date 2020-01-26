【愛的迫降】孫藝珍新劇名牌造型引關注　簡約私服減齡參考價值高

韓劇《愛的迫降》成為近來的熱話，男、女主角玄彬與孫藝珍的浪漫情節以外，孫藝珍於劇中的名牌造型亦受到觀眾的熱烈關注；不過，對比劇外，孫藝珍更加追求簡約打扮。

孫藝珍和玄彬主演的韓劇《愛的迫降》成為熱話。(yejinhand@Instagram)

孫藝珍已年屆38歲，但外表卻完全處於一個凍齡狀態，除勤力為臉部保養，亦養成每天做運動的習慣，以維持身形。加上她善用穿搭技巧，再度增加減齡的視覺效果，同時保留應有的知性味道，想要外表看起來比真實年齡年輕的女生，就務必要好好學習了。

全白造型

孫藝珍不時都會穿上全白造型，帶來減齡效果。(yejinhand@Instagram)

有時候，複雜的設計並不見得能帶出造型感，簡單撲素的穿搭才是王道，就如孫藝珍平日就喜歡作全白造型的打扮，喜歡白色系的女生定要參考她的穿搭了。懶惰的女生可以選擇連身裙，而喜歡mix and match的女生則可搭配不同的款式，營造新鮮感，配上一雙小白鞋營造更平易近人的鄰家女孩氣息。屬柔和色系的全白打扮不但能夠予人乾淨純潔感，也能製造溫柔感，是減齡的好幫手。

碎花

孫藝珍喜歡透過碎花服裝達至減齡效果。(yejinhand@Instagram)

要達到減齡效果，碎花也是不可或缺的一個元素，而孫藝珍就非常喜歡穿着碎花連身裙，同樣喜歡以淺色、粉色系連身裙，配上綁帶平底鞋，立即增加少女活潑氣息，締造年輕效果。要是你一向鍾情於柔和色調，也可參考這樣的打扮；若不習慣穿淺色調或認為粉色系過份少女的女生，也可選擇深色調的連身裙，配合碎花點綴也不會讓人覺得沉悶。另外，若希望增加減齡效果，建議可選擇雪紡材質或帶有皺褶細節的款式，微風吹過時更可讓裙擺隨風飄逸，無意間散發出陣陣仙氣。

A-Line剪裁

A-Line剪裁甜美又減齡，也是不可或缺的減齡好幫手。(yejinhand@Instagram)

女生都會希望能夠透過穿搭技巧在視覺上增高同時顯瘦，故不少女生都會選擇直身裙款，但如果想更加營造減齡效果，A-Line剪裁或能更幫得上忙，而孫藝珍無論是連身裙還是半身裙，大多時候會都選擇A-Line剪裁。A-Line裙款不但甜美又減齡，更能夠遮掩大屁股與大腿部份，進一步修飾身形，同時配合中長度的款式，更可露出小腿的絕對領域，達至更顯腿長的效果。

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