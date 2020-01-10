2020年名牌手袋戰　Chanel夢幻粉色誓必引搶購潮　入門款有哪選擇

雖然經典藍Classic Blue為2020年的代表色，各品牌亦相繼推出該色調的產品；不過，總有一部份女生鍾情於少女味甚濃的粉色調。然而，以下品牌的手袋款式又能滿足到你嗎？

Chanel

追求耐看的同時，或也可考慮一下Chanel的粉色系手袋款。(GettyImages)

對於Chanel，許多女生都會愛好於黑色，貪其夠經典又保值。不過，追求耐看的同時，或也可考慮一下Chanel的粉色系手袋款，予自己一個新形象？自從Virginie Viard成為品牌創意總監後，不但保留Karl Lagerfeld創下的品牌經典風格，更帶來不少驚喜新作。

Chanel推出了眾多粉色調的手袋款式，其夢幻程度更叫女生著迷，先是極度有代表性與意義的Chanel 19，由Karl Lagerfeld與Virginie Viard共同合作的最後一個系列，同時也代表了品牌兩個時代的傳承；而當中，Waist Bag就設有粉紫色，配合菱格紋與金屬CC扣，感覺更具特色與優雅。

另一款式推介為2020早春系列的Vanity Case，手袋以皮革包邊，而主要材質則是PVC，不但極具春夏感，其金屬鏈帶與雙C Logo也是與沿用包邊皮革的獨角獸顏色，加上PVC材質於不同角度觀看時，可折射出多色的光線；整體而言，絕對能夠奪得女生的芳心。

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+ 4 + 3 + 2

Celine

Celine在顏色選擇上則比較多樣化，不時都會將粉色加入手袋與配飾的設計中，如Classic Box、Belt Bag，故絕對不會陌生；不過說到值得入手的，或許可選擇極具標誌性的16 Bag。16 Bag為品牌易帥、Hedi Slimane接任創意總監的首個作品，當時還未正式推出就因Lady Gaga、Angelina Jolie等女星而引起關注。

手袋流線型翻蓋設計，配合堅挺的皮質、簡單而俐落。無論是袋身中間的開關處、拉鍊以及其他金屬細節都刻有Celine的Logo，特別的地方是，手挽帶位置更配上金色鎖頭，成整個設計的加分位之一。

但如果你追求的是較經典的款式，或可選擇Cabas。淨色配合Celine Logo的設計，極為簡約，提供可調校及可拆除肩帶，而且容量大，適合喜歡大手袋的女生。而粉色Cabas Small Size價錢為HK$9,900，可成品牌的入門產品。

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Balenciaga

Balenciaga B. WALLET ON CHAIN HK$7,900(Balenciaga.com)

Balenciaga也於2020春夏推出一系列充滿少女感的粉色手袋，將柔美的粉色調應用於本身已有的袋款中，例如是Everyday Camera bag、Navy Cabas、Shopping Phone Holder等。而如果你正煩惱該入手哪個款式，或可選擇2019年秋冬季的B Wallet On Chain Bag，手袋以小牛皮製成，細小尺寸的袋身內卻設有卡糟位與拉鍊內袋，能應付到日常需要，配合袋身金屬切割的「B.」字，簡約又特色。

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