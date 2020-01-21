2019頒獎禮戰衣　蔡思貝輸少女心 　哪20出頭女星「母胎娘」奪冠

踏入2020年，《萬千星輝頒獎典禮2019》再到《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》，都一一圓滿舉行。 而人總要展望將來，別念掛過去；但女星們過往一年於各大頒獎典禮與大型節目慘不忍睹的打扮，大家又怎會輕易忘記？如果要數經常出事的人選，以下女星或會成為「品味最有待改進」的得獎者。

【蔡思貝】少女心成造型敗筆？

早前（12/1）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》，蔡思貝雖然沒以過往拖地的晚裝迎戰，但當晚造型仍是藏不了她的那顆少女心；即使有明顯襯過顏色以及妝容有進步，整體造型卻依然有點格格不入，對比其他女星，尤其欠缺了一份華麗感。（01娛樂圖片）

近年，蔡思貝將出道時的長髮剪掉，更將頭髮愈剪愈短，換成乾淨俐落的髮型，不但洗走「達哥」稱號，臉部輪廓更凸出，而且更彰顯出一份帥氣感。不過這份帥氣感的背後，蔡思貝每次所選擇的戰衣卻將她暗藏的少女心出賣。

2018年出席《萬千星輝賀台慶》時，蔡思貝以少女味極濃的露肩粉藍色晚裝出戰，裙上設有珠片與羽毛細節設計，倍添高貴華麗的一面，不過卻與她的型格耳上短髮形成極大對比。這種情況仍不時都會於蔡思貝身上發生，包括2019年出席台慶節目、香港小姐競選，蔡思貝都一貫少女作風，選擇可愛公主風的晚裝，配上粉紅色眼妝和大耳環，略為老氣，或許下次選擇簡單不花巧的款式更能突顯美態。

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【戴祖儀】勇於嘗試卻未能發揮身材優勢？

戴祖儀大多時的出事位在於選色方面，如參與《萬千星輝頒獎典禮2019》時穿這件香檳粉色令她略嫌老氣。(joeythyee@Instagram)

雖然戴祖儀擁有一雙公認的長腿，但似乎她於出席大型節目時卻甚少利用這身材優勢，而且衣着更不時出事。即使2019年各大頒獎禮打扮已遠比2018年拿下《第四十一屆十大中文金曲》頒獎禮「最有前途新人獎」的恤衫裙打扮較為得體，但其品味仍是有一大的改善空間。

戴祖儀沒有傾好於某一種色系的晚裝，反而勇於嘗試不同的顏色，但勇敢歸勇敢，反而反映出她並不了解自己的身形與膚色而選擇適合的服裝，只是一味將眼前自覺漂亮的款式穿於身上，就像是裸色與香檳粉色的款式都令她略嫌老氣。

戴祖儀出席《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》所穿的白色喱士連身短裙，有一種平價參與謝師宴的感覺。（01眾樂迷／許朝暉攝）

近日出席《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》所穿的白色喱士連身短裙，亦有同樣的情況出現，高領、黑色蝴蝶結、泡泡袖的剪裁設計更令戴祖儀看起來胖了一個碼，包包臉更明顯。當併在其他女星身旁時，其喱士細節與黑色綁帶高跟鞋亦未能帶來高貴感，更有一種廉價參與謝師宴的感覺。

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【江嘉敏】未能善用年輕活力賣點？

令人大為難忘的，必然是江嘉敏的「鴨屎綠」色晚裝打扮。（01娛樂圖片；陳順禎攝）

江嘉敏外表甜美可人，但穿搭品味卻令人不敢恭維。事關她於出席2019年台慶節目《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》所穿的「鴨屎綠」色晚裝實在令人大為難忘。米黃色的Tube Top與底裙，配上佈滿星星作點綴的「鴨屎綠」網紗，穿在25歲的江嘉敏身上，完全與她的年齡不符。

大多時候，江嘉敏出事位都在於選色問題，就如出席2019香港小姐競選決賽時，也選擇了大紅色Ruffles剪裁晚裝與All Back髮型，也讓她老了幾歲一樣，沒有了應有的年輕活力氣息，建議新一年可選擇鮮艷的橙紅色，甚至是紫調顏色，既沒大紅色般老氣，也帶一點女人味及顯出她的肌膚更白晢，亦可選擇較為淺色與薄紗材質的晚綏，感覺會更為夢幻，增加仙氣，而不是土味。